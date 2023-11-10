Esenboğa Havalimanında "Atatürk Fotoğrafları Sergisi" açıldı
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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85'inci yılında, Ankara Esenboğa Havalimanı çalışanlarınca düzenlenen etkinliklerle anıldı.
TAV Galeri'deki etkinlik, 09.05'te gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.
Etkinlikte, Kaan Tezer Ankara Korosu tarafından Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan oluşan eserler seslendirildi.
Havalimanı çalışanlarının yanı sıra yolcuların da katılım gösterdiği etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal'in hayatına dair fotoğrafların yer aldığı "Atatürk Fotoğrafları Sergisi" açıldı.
Kültür-sanat