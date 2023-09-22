Ero'nun Yeni Şarkısı 'Kal Benle' 22 Eylül'de Sony Müzik Türkiye Etiketiyle Geliyor
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Ero'nun yeni şarkısı 'Kal Benle', Sony Müzik Türkiye etiketiyle 22 Eylül Cuma günü müzikseverlerle buluşacak. Ero'nun romantik sözlerle hareketli beat'leri birleştirdiği yeni şarkısının sözleri kendisine aitken, bestesi Js Beats, Kuki, Nacho tarafından yapıldı.
Ero'nun yeni şarkısı 'Kal Benle', Sony Müzik Türkiye etiketiyle 22 Eylül Cuma günü müzikseverlerle buluşacak. Ero'nun romantik sözlerle hareketli beat'leri birleştirdiği yeni şarkısının sözleri kendisine aitken, bestesi Js Beats, Kuki, Nacho tarafından yapıldı.
Düzenlemenin Alo Waxy’e ait olduğu “Kal Benle”, drill müzik dünyasına yeni bir soluk getirecek. Hayranlarını sık sık yayınladığı parçalarıyla heyecanlandıran Ero’nun yeni teklisi “Kal Benle” Sony Müzik Türkiye etiketiyle 22 Eylül Cuma günü tüm dijital platformlarda olacak.
Kaynak:
Kültür-sanat