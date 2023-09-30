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Erol Evgin'in Eşsiz Performansıyla Parlayan Adana Konseri

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Erol Evgin'in Eşsiz Performansıyla Parlayan Adana Konseri
Geçtiğimiz akşam, Türk pop müziğinin usta ismi Erol Evgin, Kerki Solfej'in organize ettiği yaz konserleri serisi kapsamında Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Geçtiğimiz akşam, Türk pop müziğinin usta ismi Erol Evgin, Kerki Solfej'in organize ettiği yaz konserleri serisi kapsamında Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Dört Nesil Adana Korosu

Adanalı müzikseverlerin coşkulu alkışları eşliğinde sahneye “Söyle Canım” isimli şarkısını söyleyerek çıkan Evgin, gece boyunca Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını dört nesilden oluşan Adana korosu eşliğinde söyledi.

Sanatçı, konserini Cumhuriyet’in 100. yılına özel bestelediği “100 Yılda Yüz Akıyla” isimli 100. Yıl Marşı ile sonlandırdı. İzleyenler Erol Evgin'e, ayakta ve hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Kaynak:Haber Kaynağı

Kültür-sanat
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