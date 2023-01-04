EROL EVGİN ŞARKILARINI “GELECEĞİN HEKİMLERİ” İÇİN SESLENDİRECEK

Lokman Hekim Sağlık Vakfı, geceden elde edilecek gelir ile çok sayıda hekimin yetişmesine destek olarak geleceği “İyileştirmeyi” hedefliyor.

Eğitimde fırsat eşitliği ve herkes için ulaşılabilir sağlık vizyonuyla maddi olanaksızlıklar içinde eğitimini tamamlamaya çalışan tıp fakültesi öğrencilerine destek veren Lokman Hekim Sağlık Vakfı, geleceğin hekimlerini desteklemek amacıyla bağış konseri düzenleyecek.

Daha fazla tıp fakültesi öğrencisinin hem maddi hem de sosyo-kültürel anlamda desteklenmesi amacıyla düzenlenen gecede Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, konser verecek.

19 Ocak Perşembe akşamı saat 20:30’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Turkcell Sahnesi’nde düzenlenecek konserden elde edilecek gelir ile daha fazla tıp öğrencisine burs imkanı sağlanması hedefleniyor.

Erol Evgin’in, sevilen şarkılarını seslendireceği bu özel gecenin biletleri ise sadece Biletix’te.