ERKAN GÜLERYÜZ’ÜN ‘MİNİMAL’ ALBÜMÜNÜN 5. TEKLİSİ ‘SÖYLETME BENİ’

Erkan Güleryüz 2022 yılında yayınlamayı planladığı 10 şarkıdan oluşan ‘Minimal’ albümünün iki ayda bir sevenleri ile paylaştığı ‘Gün Ola Harman Ola’, ‘Sorma’ ve ‘Elimde İki Simit,’ ‘Of’, sonrası 5. yeni teklisi 'Söyletme Beni' 11 Mart Cuma tüm dijital platformlarda yerini alıyor.

Sözü ve müziği Erkan Güleryüz’e ait şarkının düzenlemesi, Soner Kıvanç ortaklığı ile hazırlandı.

Yönetmenlik Tecrübemin En İyi Video Klibi/ 20 bin tl’lik gelinliği yaktı

Son derece güçlü liriklere ve ilk dinleyişte dile takılan melodik yapısı ile 2022’nin kuvvetli slowlarından olmaya aday ‘Söyletme Beni’nin video klip yönetmenliğini Erkan Güleryüz üstlendi.

Stüdyo performans görüntüleri harici diğer görüntülerinin Polenezköy’de soğuk hava ve zor şartlarda çekilen video klip iki gün sonunda tamamlandı.

Yönetmenlik tecrübemin en iyi video klibi dediği ‘Söyletme Beni’ kısa film tadında sinematografik görüntülerden oluşuyor. İki yılda; 7 müzik video klibi ve 10 youtube videosu çeken Erkan Güleryüz, 20 bin tl’lik gelinliği çekim esnasında ateşe verdi

Söz- müzik: Erkan Güleryüz

Düzenleme: Erkan Güleryüz , A.Soner Kıvanç ,

Mix mastering: A.Soner Kıvanç

Yönetmen: Erkan Güleryüz

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