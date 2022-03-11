ERKAN GÜLERYÜZ’ÜN ‘MİNİMAL’ ALBÜMÜNÜN 5. TEKLİSİ ‘SÖYLETME BENİ’
Türk pop müziğinin kaliteli yeni nesil müzisyenlerinden ERKAN GÜLERYÜZ, seri üretimlerine devam ediyor.
Erkan Güleryüz 2022 yılında yayınlamayı planladığı 10 şarkıdan oluşan ‘Minimal’ albümünün iki ayda bir sevenleri ile paylaştığı ‘Gün Ola Harman Ola’, ‘Sorma’ ve ‘Elimde İki Simit,’ ‘Of’, sonrası 5. yeni teklisi 'Söyletme Beni' 11 Mart Cuma tüm dijital platformlarda yerini alıyor.
Sözü ve müziği Erkan Güleryüz’e ait şarkının düzenlemesi, Soner Kıvanç ortaklığı ile hazırlandı.
Yönetmenlik Tecrübemin En İyi Video Klibi/ 20 bin tl’lik gelinliği yaktı
Son derece güçlü liriklere ve ilk dinleyişte dile takılan melodik yapısı ile 2022’nin kuvvetli slowlarından olmaya aday ‘Söyletme Beni’nin video klip yönetmenliğini Erkan Güleryüz üstlendi.
Stüdyo performans görüntüleri harici diğer görüntülerinin Polenezköy’de soğuk hava ve zor şartlarda çekilen video klip iki gün sonunda tamamlandı.
Yönetmenlik tecrübemin en iyi video klibi dediği ‘Söyletme Beni’ kısa film tadında sinematografik görüntülerden oluşuyor. İki yılda; 7 müzik video klibi ve 10 youtube videosu çeken Erkan Güleryüz, 20 bin tl’lik gelinliği çekim esnasında ateşe verdi
Söz- müzik: Erkan Güleryüz
Düzenleme: Erkan Güleryüz , A.Soner Kıvanç ,
Mix mastering: A.Soner Kıvanç
Yönetmen: Erkan Güleryüz
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