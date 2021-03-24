ERHAN’DAN İLK SİNGLE ÇALIŞMASI “OLMAZ” Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi mezunu olan ve şarkı söylemeyi çok seven Erhan, müziğe duyduğu ilgisi ve yeteneği ile hazırlamış olduğu ilk single çalışması “Olmaz” ı müzik severlerin beğenisine sundu.

24 Mart 2021 Çarşamba 13:09