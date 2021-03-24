ERHAN’DAN İLK SİNGLE ÇALIŞMASI “OLMAZ”

Sözü ve müziği Odry G ‘e, düzenlemesi Özkan Meydan&Alican Özbuğutu’na ait olan şarkının klip yönetmenliğini ise Buğra Karaçam üstlendi. Erhan, kendisine ait söz ve bestelerinden oluşan albümünü ise yazın çıkarmayı planlıyor.
YENİGÜN HABER MERKEZİ
24 Mart 2021 Çarşamba 13:09
Sözü ve müziği Odry G ‘e, düzenlemesi Özkan Meydan&Alican Özbuğutu’na ait olan şarkının klip yönetmenliğini ise Buğra Karaçam üstlendi. Erhan, kendisine ait söz ve bestelerinden oluşan albümünü ise yazın çıkarmayı planlıyor.
YENİGÜN HABER MERKEZİ