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ERHAN’DAN İLK SİNGLE ÇALIŞMASI “OLMAZ”

Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi mezunu olan ve şarkı söylemeyi çok seven Erhan, müziğe duyduğu ilgisi ve yeteneği ile hazırlamış olduğu ilk single çalışması “Olmaz” ı müzik severlerin beğenisine sundu.

ERHAN’DAN İLK SİNGLE ÇALIŞMASI “OLMAZ”

Sözü ve müziği  Odry G ‘e, düzenlemesi Özkan Meydan&Alican Özbuğutu’na ait olan şarkının klip yönetmenliğini ise Buğra Karaçam üstlendi. Erhan, kendisine ait söz ve bestelerinden oluşan albümünü ise yazın çıkarmayı planlıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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