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EREN MESCİ’DEN BÜYÜK ÇIKIŞ!

İlk profesyonel tekli çalışması ‘Yara’ yı müzikseverlerin beğenisine sunan başarılı rapçi Eren Mesci büyük beğeni topladı.

EREN MESCİ’DEN BÜYÜK ÇIKIŞ!

Çıktığı günden bu yana trendlerde yerini koruyan Eren Mesci ‘Yara’ şarkısının hikayesi ile çok konuşuldu. Küçük yaşlarda seyyar satıcılık yaparak hayata erken atılan Eren Mesciyaşadıklarını kaleme aldığı ‘Yara’ şarkısı ile iyi bir çıkış yakaladı. Kısa zaman da paylaşım rekorları kıran şarkısı ile dikkat çeken başarılı rapçi şu sıralar ikinci şarkısının hazırlıklarını sürdürüyor. Söz ve müziği Eren Mesci’ye ait ‘Yara’şarkısının video klip yönetmenliğini ise Kubilay Akar üstlendi. Birkaç ünlü rap sanatçısından düet teklifleri aldığını bildiğimiz Eren Mesci’nin yeni projesinde hangi isimle düet yapacağı da merak konusu.  Çalışmalarını son sürat devam ettiren başarılı rapçi elinde kendi yazdığı çok fazla şarkı olduğunu ve hepsinin bir hikayesi olduğunu, daha çok konuşulacağını belirtti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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EREN MESCİDEN BÜYÜK ÇIKIŞEren Mesci Yara
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