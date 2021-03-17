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Enver Gül Müzik Dünyasına “Gelsene”ile merhaba diyor

10 yıldır müzikle ilgilenen ve şarkılar besteleyip seslendiren Enver Gül, eserlerini gün yüzüne çıkarmaya başladı. Genç sanatçının ilk single’ı “Gelsene”, dijital platformlarda yayınlandı.

Enver Gül Müzik Dünyasına “Gelsene”ile merhaba diyor

İlk kez 2014 yılında katıldığı “O Ses Türkiye” yarışmasıyla adını duyuran Enver Gül, profesyonel müzik kariyerine ilk adımı söz ve müziği kendisine ait “Gelsene” şarkısıyla attı. Aranjesini Cenk Kandıralı’nın yaptığı eğlenceli şarkıya renkli bir de klip çekildi.

DANSÖZLÜ KLİP BEĞENİLDİ

Yönetmen koltuğunda Onur Orhan Dal’ın oturduğu klibin çekimleri Kuzguncuk’ta yapıldı. Sanat yönetmenliğini Elif Gül’ün üstlendiği çalışmada Enver Gül’e dansçılar eşlik etti. Dansöz sahneleriyle de renklenen klip büyük beğeni topladı.

HAYALİ SEZEN VE GÜLBEN

Kariyerine kendi şarkılarıyla devam etmeyi planlayan Enver Gül’ün en büyük hayali, pop müziğin Minik Serçe’si Sezen Aksu ve ünlü sanatçı Gülben Ergen’le tanışmak. Gül, bir gün Sezen Aksu imzalı bir şarkıyla dinleyicilerin karşısına çıkmak, Gülben Ergen’le de ortak bir projede yer almak istiyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Enver Gül
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