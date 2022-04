Enstrüman hayranı profesör, 30 ülkeden yaklaşık 200 müzik aleti biriktirdi

Enstrümanların her zaman ilgisini çektiğini belirten Göher, çalgıların sadece bir müzik aleti olmadığını, üzerine yüklenen kültürel değerlerle de önemli olduğunu anlattı.Göher, evinde muhafaza ettiği koleksiyonunda 30'a yakın ülkeden enstrüman bulunduğunu belirterek, "Şu an elimde Avustralya'dan Asya'ya, Amerika'dan Afrika'ya hemen her yere ait enstrüman var. Genellikle orijinalini, yerine giderek onu yapan kişiden almayı çok severim. Bununla birlikte günümüzde yapılmayan ya da mitolojiden takip edebildiğimiz bazı çalgılar oluyor, bu durumda da çok yetenekli lutiyelerden (çalgı yapım ve onarımıyla uğraşanlar) yardım alıyorum. Onlarla iletişime geçerek yeniden yapımını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koleksiyonuna babası Yücel Göher'in de dünyanın farklı yerlerinden aldığı çalgılarla katkı sunduğundan bahseden Göher, babasına teşekkür etti.

Demir kopuz almak için değerli bir kopuz ustasının bulunduğu Kuzey Sibirya'daki Yakutistan'ın Nam bölgesine gittiğini anlatan Göher, kilometrelerce yol katettiğini dile getirdi.

Göher, enstrümanların çoğunu 20'ye yakın ülkede yerinden aldığını, bazılarını getirttiğini, bazılarını da yaptırdığını ifade ederek, "Çin'den pipa, hulusi çalgısı ile çeşitli vurmalı enstrümanlar var. Hindistan'dan sarangi, tabla, vina çalgısı var. Türk dünyasından ıgil çalgısı, murinhur, demir kopuz örnekleri, farklı ağız kopuzu çeşitleri yer alıyor. Afrika'dan kalimbalar, marimbalar, kora çalgısı var. Yine orada kenditınlak çalgılar diye adlandırdığımız kendisi ses veren vurmalı ya da sallamalı enstrümanlar var, onlardan pek çoğu var koleksiyonda." dedi.

Müzik aletlerini derslerine getirdiğini belirten Göher, öğrencilerin kültürünü öğrendikleri enstrümanı karşılarında görmelerinin ilgilerini çektiğini vurguladı.