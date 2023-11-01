ENKA Vakfı’nın Desteğiyle Kasım’da Tiyatro Zamanı: “Düğün” ve “Baklava Cumhuriyeti”

ENKA Vakfı, bu yıl Türk tiyatrosunun son 40 yılındaki en önemli isimlerden Işıl Kasapoğlu’nun küratörlüğünde İKSV tarafından düzenlenen 27. İstanbul Tiyatro Festivali’ndeki iki uluslararası yapıma “Yüksek Katkıda Bulunan Gösteri Sponsoru” olarak destek verecek. Destek kapsamında 7 ve 8 Kasım’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak olan ilk yapım, Mask tiyatrosunun dünya çapında yeniden keşfinin öncüsü kabul edilen Berlin merkezli Familie Flöz’ün trajedi ile kara komediyi birleştirdiği “Düğün” olacak. Tüm dil engellerini aşan bu sözsüz oyun, bireysel mutluluk arayışı hakkında trajikomik bir öykü anlatırken, ardında sınıf çatışmasından ekolojik meselelere kadar uzanan bir dizi toplumsal eleştiriyi sahneye taşıyacak.

ENKA Vakfı’nın sponsorluğunda sahnelenecek ikinci yapım, Anestis Azas’ın tasarlayıp yönettiği, eleştirmenlerin yeni nesil Yunan tiyatrosunun yol göstericisi olarak selamladıkları, komik, teatral sözde-belgesel “Baklava Cumhuriyeti” olacak. 17 ve 18 Kasım’da DasDas’da sahnelenecek oyunda, Türk-Yunan bir genç çift, çağdaş Yunan toplumunun çelişkileriyle, ulus kimliğinin sorunsallarıyla ve küresel ölçekte dijital tek bir ulustan oluşacak olası bir geleceğin ütopik gerçeğiyle yüzleşiyor.