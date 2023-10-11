Engin Şenkan: Hasretini çektiğim bir roldü

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümünde, 27 Ekim’de vizyona girecek yılın merakla beklenen filmlerinden “Son Akşam Yemeği”nin başrol oyuncusu Engin Şenkan, Çankaya Köşkü’nün mutfağında diğer çalışanlarla birlikte tarihi değişimlere tanıklık ederken kendilerince çok önemli katkılar sunan, torunu ile birlikte yaşam mücadelesi veren deneyimli aşçı Ahir Usta karakterini canlandırıyor.

Geçmişle geleceğin kesişme noktasında, Cumhuriyet’in ilanından önceki gece önce hazırladığı yemeklerle çok özel bir görev üstlenen Ahir Usta, hem 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu mutfağında başaşçı olarak padişaha hizmet etmiş hem de yüzü geleceğe dönük, değişen Türkiye’de Mustafa Kemal Paşa’nın yanında yer almış, yetmiş yaşında bir Çanakkale gazisidir.

Onur duyduğum bir rol diyen Engin Şenkan, “Çanakkale’de Atatürk’le birlikte savaşmış, yediği kurşunla bir eli çolak kalmış ama buna rağmen Atatürk’ün baş aşçısı olmuş böylesine cesur, güçlü bir karakteri sinemada oynamayı her aktör ister. Üstelik duygu yoğunluğu oldukça yüklü bir kişiliği vardı, hele ki torunu ile olan sahnelerinde. Ben Ahir’i çok sevdim ve uzun zamandır hasretini çekip beklediğim rol karşıma çıktı diye sevindim.” dedi.

Engin Şenkan, “Bu film öncelikle alışılageldiğimiz bir Atatürk filmi değil. Hem Osmanlı İmparatorluğu'nu hem de Cumhuriyet’i birbirine bağlayan unsurlarla yüklü Ahir'in eskiyi, torununun da Cumhuriyet’i temsil etmesi açısından çok kıymetli bir senaryo. Üstelik ülkeyi kuran Mustafa Kemal’in Cumhuriyetini, 100. yılında böyle bir filmle seyirciyle buluşturmak çok güzel bir şey değil mi? Son Akşam Yemeği benim için çok özel, onur duyarak oynadığım bir film olacak yaşamımda.” dedi.

CineGenna Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği, Levent Onan’ın yönettiği, 27 Ekim’de vizyona girecek olan Son Akşam Yemeği filminde Engin Şenkan’la birlikte Onur Tuna, Pelin Akil, Necip Memili, Mustafa Kırantepe, Yasemin Baştan, Aslı Tandoğan, Cemal Hünal, Tuğba Daştan, Nehir Gökdemir ve çocuk oyuncu Azra Aksu gibi yıldız isimler yer alıyor.