Engelsiz Filmler Festivali'ne Yoğun İlgi Sürüyor

26 Ekim’e kadar Ankara'da Paribu Cineverse ANKAmall ve Goethe-Institut salonlarında ayrıca “Kısa Film Yarışması” kapsamındaki filmlerin çevrim içi olarak da tüm Türkiye’den takip edildiği festivalde, film ekiplerinin katılımıyla söyleşiler de gerçekleşiyor.

Ankara’da ve çevrim içi olarak eff2023.muvi.com üzerinden 20 Ekim’de başlayan festivalde bugüne kadar programında yer alan film gösterimlerinin yanı sıra “Herkes İçin İnsan Hakları” forumu, otizm spektrum bozukluğu yaşayan çocuk ve gençler için “Otizm Dostu Gösterim”, “Cumhuriyete Doğru” seçkisinin sunum eşliğinde gösterimi ve küçük sinemaseverlerin katıldığı “Canlandırma Atölyesi” gerçekleşti. 26 Ekim’e kadar devam edecek olan festivalin “Ulusal Uzun Yarışma” seçkisinde yer alan Ayna Ayna filminin yönetmeni Belmin Söylemez, filmin gösteriminin ardından seyircilerinin sorularını yanıtladı.

Festivalin Program Koordinatörü Kaan Denk’in moderasyonunda gerçekleşen söyleşide ilk olarak yönetmen Belmin Söylemez, filmin oluşum sürecini anlattı. Filmin senaryosunun gerçek karakterlerden ve hikayelerden ilham alarak yazıldığından bahseden Söylemez, moderatör Kaan Denk’in Aylin karakterinin oyun seçmeleriyle ilgili sorusuna; “İlk seçmeler sırasında içimdeki ses Aylin karakterinin, filmin reji grubunda yer alan ve hiç oyunculuk deneyimi olmayan Manolya Maya olduğunu söylüyordu. Manolya, bütün oyuncu seçmelerinde olduğu için, aslında benim Aylin’den ne istediğimi çok iyi biliyordu. Bu yüzden Aylin karakteri için hiç oyuncu seçmesi yapmadık.” diye yanıt verdi.

Söyleşinin devamında ise “Ayna Ayna” filminin gösterim programı ve filmlerindeki alt mesajlarla ilgili soruları yanıtlayan Belmin Söylemez, seyircilerden gelen “Karakterlerin birçok yerde yansımalarından izliyoruz. Bunun özel bir anlamı var mıydı?” sorusuna “Oyunculuk ve aynı zamanda sahne. O sahneleri Ayna Ayna metaforu ile ilgili düşündük. Her yansımada bir kırılma da var. “diye yanıtladı.

Kısa Film Yarışması ve Ulusal Uzun Film Yarışması jüri üyelerinin belirleyeceği En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerinin yanı sıra Seyirci Özel Ödülü de izleyicilerin oylarıyla sahiplerine ulaşacak. Seyirciler oylarını Braille alfabesi ile basılan pusulalarla da kullanabilecekler. Kısa Film Yarışması‘nda En İyi Film’e 1000 dolar, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerinin sahiplerine ise 500’er dolar para ödülü verilecek. Ödül sahipleri 26 Ekim Perşembe günü Goethe-Institut Ankara’da düzenlenecek ödül töreninde duyurulacak.

Festivaldeki Tüm Gösterimler ve Mekanlar Erişilebilir

Festival programında yer alan tüm gösterimler, sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile izlenebiliyor. Gösterimlerin ardından, film ekipleriyle yapılacak söyleşilerde, forumlarda ve atölyelerde işaret dili tercümesi yapılacak. “Çocuklar İçin” bölümü dışındaki tüm gösterimler ve etkinlikler İngilizce olarak da takip edilebilecek.

Festivaldeki “Çocuklar İçin” bölümü hariç tüm filmler Turkcell Hayal Ortağım uygulaması üzerinden sesli betimlemeli olarak izlenebiliyor. Ayrıca festivalin gösterim mekanları bu yıl görme engellilerin sosyal hayata eşit ve tam katılımı için teknolojiler geliştiren TIME ödüllü WeWALK’un “DANIŞ” servisiyle birlikte erişilebilir hale geliyor ve görme engelli katılımcılar profesyonel asistanlara bağlanarak görüntülü destek ile yönlendirme alabiliyor.