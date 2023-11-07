Engelsiz filmler festivali 2023 sona erdi

Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen ve bu yıl Türkiye ile dünya sinemasında öne çıkan 42 filmin gösterimini ve birçok yan etkinliği erişilebilir olarak gerçekleştiren festival, yine “Bir Arada Film İzlemek Mümkün” dedi.

4-5 Kasım’da Eskişehir’de İzleyicisiyle Buluştu!

Engelsiz Filmler Festivali’nin Eskişehir programındaki Ulusal Uzun Film Yarışması, Parmak İzi, Çocuklar İçin, Cumhuriyete Doğru, İnsanlık Onuru ve Kaleydoskop bölümlerinden filmler, Cinema Pink Kanatlı AVM’de sinema severlerle buluştu. Festivalin Eskişehir programında Çocuklar İçin seçkisi otizm spektrum bozukluğu yaşayan çocuk ve gençlerin rahat bir şekilde film izleyebilmeleri için Otizm Dostu olarak gösterildi ayrıca Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yer alan “Kim Mihri” filminin gösteriminin ardından filmin yönetmen ve senaristi Berna Gençalp’in katılımıyla bir de söyleşi gerçekleşti.

Ulusal Uzun Film ve Kısa Film Yarışmalarının Kazananları Belli Oldu!

Engelsiz Filmler Festivali, 20-26 Ekim tarihleri arasında Ankara'da Paribu Cineverse ANKAmall ile Goethe-Institut salonlarında ve “Kısa Film Yarışması” kapsamındaki 14 film eff2023.muvi.com adresi üzerinden sinemaseverlerle buluştu.

Kısa film türüne destek vermek amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kısa Film Yarışması’nda; En İyi Senaryo ve Seyirci Özel Ödülü’nü Alireza Kazemipour’un yönettiği “Saç Kırıkları”, En İyi Yönetmen ödülünü Elveda Gaston filmiyle “Victor Guilbaud” ve En İyi Film ödülünü Houcem Slouli’nin yönettiği “Koşulsuz Tutku” filmleri kazandı. Yarışmada En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödülünü kazananlara 500’er USD, En İyi Film ödülünü kazanana ise 1000 USD para ödülü verildi.

Ulusal Uzun Film Yarışması’da ise Seyirci Özel Ödülü, En İyi Senaryo ve En İyi Film ödüllerinin sahibi Belmin Söylemez’in yönettiği “Ayna Ayna” filminin oldu. En İyi Yönetmen ödülünü de Iguana Tokyo filmiyle “Kaan Müjdeci”aldı.

Kısa Film Yarışması ve Ulusal Uzun Film Yarışması’nın kazananlarına verilen ödül heykelciği Ankaralı heykeltıraş Hayri Şengün tarafından tasarlandı.

Festivalin Ankara’daki yan etkinlik programında ise 75 yıl önce ilan edilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nden yola çıkarak, eşitliğe ve eşitsizliğe, adalete ve adaletsizliğe nereden bakıldığının tartışıldığı Herkes İçin İnsan Hakları forumu, 9-12 yaş grubundaki sinema meraklılarını canlandırma sanatıyla tanıştıran ve kendilerini canlandırma sanatı ile ifade etmelerini sağlayan Canlandırma Atölyesi ve sesli betimleme ile film yapımının kesişimine değinildiği Yaratıcı Sesli Betimleme Atölyesi gerçekleşti.

Her Yıl Olduğu Gibi Festivalde Tüm Gösterimler Erişilebilir

Festival programında yer alan tüm gösterimler, sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile erişilebilir olarak sinema severlerle buluştu. Gösterimlerin ardından, film ekipleriyle yapılan söyleşilerde, forumlarda ve atölyelerde işaret dili tercümesi yapıldı.