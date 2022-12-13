''ENEMIES'' KLİBİ YAYINDA! SELİN’DEN ROMANYA’DA KLİP!

Kendine has vokal tarzı ve güçlü sesi ile son dönemin ilgi toplayan isimlerinden Selin, Romanya asıllı Roxen ile bir araya geldiği Enemies şarkısının klibini geçtiğimiz günlerde yayımladı.



Klip çekimi için Romanya’ya giderek dört gün geçiren Selin'in söz ve bestesinde de yer aldığı Enemies şarkısının video klibi Quba tarafından çekildi. Selin ve Roxen'in bir arada olduğu video klip çalışması yayınlandığı ilk günden itibaren iki sanatçının da takipçileri tarafından beğeniyle karşılandı.



Bu proje ile Spotify'ın Times Meydanı'ndaki tanıtımlarında ilk kez bir Türk sanatçı olarak yer alan Selin, hem global de hem de Türkiye'de çalışmalarına tam gaz devam ediyor.