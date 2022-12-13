Son Dakika
''ENEMIES'' KLİBİ YAYINDA! SELİN’DEN ROMANYA’DA KLİP!
KÜLTÜR-SANAT 13.12.2022, 11:37
Kendine has vokal tarzı ve güçlü sesi ile son dönemin ilgi toplayan isimlerinden Selin, Romanya asıllı Roxen ile bir araya geldiği Enemies şarkısının klibini geçtiğimiz günlerde yayımladı.
Klip çekimi için Romanya’ya giderek dört gün geçiren Selin'in söz ve bestesinde de yer aldığı Enemies şarkısının video klibi Quba tarafından çekildi. Selin ve Roxen'in bir arada olduğu video klip çalışması yayınlandığı ilk günden itibaren iki sanatçının da takipçileri tarafından beğeniyle karşılandı.
Bu proje ile Spotify'ın Times Meydanı'ndaki tanıtımlarında ilk kez bir Türk sanatçı olarak yer alan Selin, hem global de hem de Türkiye'de çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 13.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 12.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 11.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 10.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 09.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 08.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Namaz Vakti 13 Aralık 2022
|İmsak
|06:41
|Güneş
|08:13
|Öğle
|13:03
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Pendikspor
|16
|29
|3. Rizespor
|16
|29
|4. Keçiörengücü
|16
|29
|5. Samsunspor
|16
|28
|6. Bodrumspor
|16
|28
|7. Boluspor
|16
|26
|8. Bandırmaspor
|16
|25
|9. Manisa FK
|16
|24
|10. Sakaryaspor
|17
|22
|11. Altay
|16
|21
|12. Göztepe
|15
|21
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Erzurumspor
|16
|17
|15. Tuzlaspor
|16
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|16
|12
|17. Altınordu
|16
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4