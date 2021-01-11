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EMRE POYRAZ’IN YENİ TEKLİSİ ‘’DÖNERSİN BELKİ’’ YAYINDA

POP-ROCK türünde uzun yıllar kendi bestelerini yapan Emre Poyraz’ın yeni teklisi olan ‘’Dönersin Belki’’ müzik severleriyle buluştu. Pirana Müzik etiketiyle çıkan şarkı tüm dijital platformlarda ve NetD’de yayınlandı.

EMRE POYRAZ’IN YENİ TEKLİSİ ‘’DÖNERSİN BELKİ’’ YAYINDA

Söz ve müziği kendisine ait olan şarkıda, tutkuyla bağlı olduğu sevgilisi tarafından terk edilen bir adamın hatıralarını ve sevgilisinin yeniden dönme ümidini dile getiriyor. İstanbul’un bazı semtlerinin de anıldığı şarkının klibinde ise ayrılığı atlatamayan bir adamın yalnızlığı ve ona olan aşkını şarkılarıyla dile getirişi konu ediliyor.

İlk teklisinin yayınlanışından ötürü mutluluğunu dile getiren Poyraz, Alternatif pop-rock türünde yaptığı çalışmaları önümüzdeki dönemde de dinleyicilerine sunmaya devam edeceğinden söz ediyor:

‘’Dönersin Belki’’ yıllar önce yazıp bestelediğim ve yayınlamak için kendi solo kariyerime adım atmayı beklediğim birçok bestemden biri. Geçmişten bugüne kadar gelen Dünya Medeniyetlerinin bir varisi olma bilinciyle, devamlı üretip bu mirasa sahip çıkma ve katkı sağlama arzusuyla şarkılarımı üretmeye devam ediyorum. Arayı çok açmadan yeni teklimle veya EP çalışmalarımı yayınlamaya başlayacağım. Müzik severlerin tekrar karşısına çıkmak için şimdiden yola koyuldum bile’’.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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EMRE POYRAZMagazin Haberleri
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