Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs survivor salgın
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 190 bin 390'ı iyileşti
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 190...
Sakarya'daki patlamada yaralanan 6 kişinin tedavisi sürüyor
Sakarya'daki patlamada yaralanan 6 kişinin...
İstanbul'da 1027 deprem konutunun temeli atılacak
İstanbul'da 1027 deprem konutunun temeli...
Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımı sürüyor
Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımı...
İstanbul Emniyetinde görev değişimi
İstanbul Emniyetinde görev değişimi

EMRE ERGANİ’NİN SON İMZASI OCTO YAZA HAZIR!

Şehrin yenilikçi detaylarını ve tarihi dokusunu bir arada sunan popüler semti Karaköy, yeme içme sektörünün duayen ismi Emre Ergani’nin yeni restoranı Octo’yla şehirde kalanlara bambaşka bir yaz deneyimi sunuyor

EMRE ERGANİ’NİN SON İMZASI OCTO YAZA HAZIR!

 Octo tüm misafirlerine yeni süreçte aldığı önlemler ve sonsuzluğu kucaklayan muhteşem terasıyla güzel bir yemekten çok daha fazlasını vadediyor. Manzarasında şehrin tüm ikonik ve tarihi yapılarına şahit olacağınız Octo’nun özel terasında, kendinizi bir gemi güvertesindeymiş gibi özgür ve ferah bir atmosferde hissedeceksiniz.

Galata Kulesi, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Haliç, Kız Kulesi ve Boğaz Köprüsü’nün tek bir pencereden görüldüğü, Adalar’a kadar uzanan benzersiz manzarasıyla Octo, Karaköy’ün yeni değeri JW Marriott Istanbul Bosphorus’un 9. katında yer alıyor. Octo, unutulmaz bir yemek deneyimi ve özgün tasarımı ile öğle ve akşam yemekleri için taze, doğal ve yerel malzemelerden oluşan benzersiz bir menü sunuyor. Octo, herkesin kolaylıkla erişebileceği, yüksek kaliteli deniz ürünlerini sunan bir yemek deneyimini İstanbul’a getiriyor.

Portekizli şef Jorge Lavos Costa, yarattığı menüde yerel deniz ürünleri mirasını bölgenin meze kültürüyle birleştiriyor. Mekânın çağdaş tasarımı ve Osmanlı kültüründen etkilenen dokunuşları, yaşanacak deneyim ile ilgili çok şey söylüyor. Mekânda deniz ürünlerinin yanı sıra günlük olarak üretilen mezeler de yer alıyor.

Yeni normalleşme sürecinde alınan bütün önlemlerle birlikte değişen oturma düzeni ile Octo, yaz aylarında da İstanbul’un benzersiz duraklarından biri olacak. Dört bir yanı açılabilir olan Octo’da kendinizi bir geminin güvertesinde gibi ferah hissedeceksiniz.

Yemek menüsünün dışında sunduğu atıştırmalıklarla ve artisanal kokteylleri ile Octo’nun barı da hem yemek öncesi, hem de yemek sonrası için keyifli bir deneyim sunuyor.

Anahtar Kelimeler:
EMRE ERGANİOCTO
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.