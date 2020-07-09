EMRE ERGANİ’NİN SON İMZASI OCTO YAZA HAZIR!

Octo tüm misafirlerine yeni süreçte aldığı önlemler ve sonsuzluğu kucaklayan muhteşem terasıyla güzel bir yemekten çok daha fazlasını vadediyor. Manzarasında şehrin tüm ikonik ve tarihi yapılarına şahit olacağınız Octo’nun özel terasında, kendinizi bir gemi güvertesindeymiş gibi özgür ve ferah bir atmosferde hissedeceksiniz.

Galata Kulesi, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Haliç, Kız Kulesi ve Boğaz Köprüsü’nün tek bir pencereden görüldüğü, Adalar’a kadar uzanan benzersiz manzarasıyla Octo, Karaköy’ün yeni değeri JW Marriott Istanbul Bosphorus’un 9. katında yer alıyor. Octo, unutulmaz bir yemek deneyimi ve özgün tasarımı ile öğle ve akşam yemekleri için taze, doğal ve yerel malzemelerden oluşan benzersiz bir menü sunuyor. Octo, herkesin kolaylıkla erişebileceği, yüksek kaliteli deniz ürünlerini sunan bir yemek deneyimini İstanbul’a getiriyor.

Portekizli şef Jorge Lavos Costa, yarattığı menüde yerel deniz ürünleri mirasını bölgenin meze kültürüyle birleştiriyor. Mekânın çağdaş tasarımı ve Osmanlı kültüründen etkilenen dokunuşları, yaşanacak deneyim ile ilgili çok şey söylüyor. Mekânda deniz ürünlerinin yanı sıra günlük olarak üretilen mezeler de yer alıyor.

Yeni normalleşme sürecinde alınan bütün önlemlerle birlikte değişen oturma düzeni ile Octo, yaz aylarında da İstanbul’un benzersiz duraklarından biri olacak. Dört bir yanı açılabilir olan Octo’da kendinizi bir geminin güvertesinde gibi ferah hissedeceksiniz.

Yemek menüsünün dışında sunduğu atıştırmalıklarla ve artisanal kokteylleri ile Octo’nun barı da hem yemek öncesi, hem de yemek sonrası için keyifli bir deneyim sunuyor.