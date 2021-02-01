Emre Aydın Yine Dünya Müzik Listelerine Girdi!

Kendi ingilizce şarkısı “Blame” ile Endonezya, Filipinler, Tayland, Malezya ve Çin başta olmak üzere birçok ülkede de listelere giren Emre Aydın, yeni cover şarkısı “Chasing Cars” ile dijital müzik platformlarında Avrupa’nın en önemli ve prestijli listelerinden New Music Friday Finlandiya(Suomi), Çek Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti listelerinde de yerini aldı. Başarılı müzisyen Emre Aydın, sevindiren bu gelişmeyi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sevenleriyle paylaştı.

Bu listelerin yanı sıra farklı ülkelerinde de müzik listelerine giren Emre Aydın’ın hayranları, bir sonraki şarkının ne olacağını şimdiden merak ediyor.