EMRAH ÇALAPKULU YENİ YILA "SÜRPRİZ"LERİYLE DAMGA VURACAK!

Kendi besteleri ve şarkılarıyla son dönemin parlayan ismi şarkıcı Emrah Çalapkulu, yeni proje hazırlığına başladı. Çalışmayı ve üretmeyi seven ünlü şarkıcı, yeni yılda yapacağı sürprizlerle ilgili de tüyolar verdi.

Şu sıralar stüdyoya kapanmış olan Çalapkulu, sevenlerini fazla bekletmeyip arka arkaya şarkılarını çıkarmak için son sürat çalışıyor.

Yeni çalışmasıyla özlenen tınıları tek bir parçada toplayan şarkıcı, "Ben her zaman inandığım işin peşinden gittim. Öncekiler de olduğu gibi bu işe de çok inanıyorum. Yeni yıl beni her zaman çok heyecanlandırır. Bu sene çok güzel parçalar ve sürpriz isimlerle düetler gelecek. Gücümüz yettiğince üretmeye devam edeceğiz" dedi.