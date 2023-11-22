Emma Shapplin 19 Şubat’ta İstanbul’a geliyor

Dünyaca ünlü soprano Emma Shapplin, büyülü eşsiz sesi ve dokunaklı performansıyla 19 Şubat 2024 tarihinde İstanbul’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesinde hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatacak. Bwo Entertainment ve Dolmabahçe AŞ iş birliği ile organize edilen konserde izleyiciler, Emma Shapplin'in muazzam performansıyla kendilerini enfes bir müzikal yolculuğun içinde bulacaklar.

Kariyeri boyunca dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan Emma Shapplin, eklektik müzik tarzı ve benzersiz vokal yeteneğiyle tanınıyor. Klasik müziği modern elementlerle birleştirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan sanatçı, kendine özgü vokal tarzıyla klasik müzik, pop ve gotik unsurları birleştirerek dinleyicilerine eşsiz bir müzik ziyafeti sunuyor.

İlk albümü "Carmine Meo" ile uluslararası çıkış yapan Shapplin, duygusal derinliği ve sanatsal vizyonuyla müzik dünyasında iz bıraktı. Shapplin'in sahnedeki enerjisi, izleyicileri müziğin büyülü dünyasına çekiyor. Shapplin, albümlerinden seslendireceği eserler ve İstanbul’a özel sürprizleriyle Zorlu PSM Turkcell Sahnesinde sevenlerini ağırlayacak.