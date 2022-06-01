Emine Erdoğan, 'Dünya Ortak Evimiz' kitabının tanıtımında konuştu
Emine Erdoğan, "Doğal kaynaklarımız hızla azalıyor, yaşanması güç bölgelerin artması, 'iklim mültecisi' insanların nüfusunu çoğaltıyor. Şu bir gerçek ki bizler gidişatı tersine çevirebilecek son nesiliz." dedi.
KÜLTÜR-SANAT 01.06.2022, 23:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, doğal kaynakların hızla azaldığına dikkati çekerek, "Şu bir gerçek ki bizler gidişatı tersine çevirebilecek son nesiliz. Omuzlarımızdaki bu sorumluluğun hakkını vermekle mükellefiz." dedi.
Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikayelerinin yer aldığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabının tanıtımı programı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi bahçesinde yapıldı.
Kitapta kendi çevre hikayesini kaleme alan Emine Erdoğan, tanıtımda yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir kitabın meydana gelmesinin "tarifsiz bir mutluluk" olduğunu söyledi.
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