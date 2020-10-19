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ELİF KAYA'DAN KABARE PERİ MASALI: Şarkıcı olmak isteyen bir kızın müzikli kabaresi başlıyor!

Sınırlarını her yaptığı projede zorlayan güçlü yorumcu Elif Kaya, 'Bir Peri Masalı' isimli kabare gösterisi ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. Etiler No:1903 'te 23-31 Ekim ve 7-14 Kasım tarihlerinde sahnelenmeye başlayacak gösteride şarkıcı olmak isteyen bir genç kızın hikayesi anlatılıyor.

ELİF KAYA'DAN KABARE PERİ MASALI: Şarkıcı olmak isteyen bir kızın müzikli kabaresi başlıyor!
Orkestra şefinin yani patronunun gözüne girmek için sesten sese taklitler yaparak yeteneğini göstermeye çalışan, her şarkıda büyüyen kendini bulan bir peri masalının gerçekleşme öyküsü.
İki perdeden oluşan kabarede 70'lerden 90'lı yıllara uzanan sıcak nostaljik şarkılar, Elif Kaya'nın kusursuz vokali ve etkileyici dans performansı ile bazı sanatçıların taklitleri gösteriyi unutulmaz bir hale dönüştürecek.
Binnur Şerbetçioğlu'nun yazıp yönettiği kostümlerini Halil Gül'ün tasarladığı kabarede, ünlü müzik adamı Selim Çaldıran hem orkestrası hem de mekanın patronu rolünde sahnede yer alacak. Melek Kaya, Fatma Kaya, Ege Aydemir, Zeynep Mina Cinoğlu oyunda yer alan Su, Mualla ve Şakrak karakterlerini canlandırırken, ayrıca seyirci içinde hazırlanan sürprizler de yer alacak.
Anahtar Kelimeler:
Bir Peri MasalıELİF KAYABinnur ŞerbetçioğluZeynep Mina CinoğluMelek KayaFatma KayaEge AydemirHalil GülSelim Çaldıran
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