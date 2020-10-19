ELİF KAYA'DAN KABARE PERİ MASALI: Şarkıcı olmak isteyen bir kızın müzikli kabaresi başlıyor!

Orkestra şefinin yani patronunun gözüne girmek için sesten sese taklitler yaparak yeteneğini göstermeye çalışan, her şarkıda büyüyen kendini bulan bir peri masalının gerçekleşme öyküsü.

İki perdeden oluşan kabarede 70'lerden 90'lı yıllara uzanan sıcak nostaljik şarkılar, Elif Kaya'nın kusursuz vokali ve etkileyici dans performansı ile bazı sanatçıların taklitleri gösteriyi unutulmaz bir hale dönüştürecek.