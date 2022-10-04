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Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ndeki hamam sütunları ayağa kaldırılacak
Mersin'in Erdemli ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ndeki hamama ait sütunların ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.
KÜLTÜR-SANAT 04.10.2022, 11:48
Ayaş Mahallesi'ndeki antik kentte 28. dönem arkeolojik çalışmalar, Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Asena Kızılarslanoğlu öncülüğündeki ekip tarafından sürdürüldü.
İtalya'nın Roma La Sapienza Üniversitesi'nden arkeologların da yer aldığı çalışmalarda, kazıları tamamlanan yapıların koruma, restorasyon ve projelendirme işlemlerine başlandı.
Kızılarslanoğlu, gazetecilere, antik kentteki hamamın yerde olan 3 sütununu ayağa kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.
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