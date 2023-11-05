Ege mutfağı, uluslararası tanınırlık için Michelin yıldızını bekliyor

Michelin ekibinin, İstanbul'un ardından İzmir ve Bodrum'u da Türkiye seçkisine dahil etmesinin ardından lezzet dedektiflerinin yaptığı değerlendirmeler sonucu oluşan restoran seçimleri, 9 Kasım'da duyurulacak.

İzmir restoranları, bu değerlendirme sonucu Michelin yıldızı almayı ya da Bib Gourmand olarak tanımlanan seçkiye dahil edilmeyi bekliyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan İzmir'in gastro şehirler arasına dahil edilmesinin önemine dikkati çeken sektör temsilcileri, Ege mutfağının Michelin yıldızıyla tescilleneceğini umut ediyor.

"Turist çeşitliliğini artıracak"

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Betül Öztürk Michelin Rehberi'ne İzmir ile Bodrum'un da alınmasının bölgede gastronomi ve agroturizmi geliştireceğini söyledi.

Öztürk, kentteki deniz, kum, güneş ve spor turizminin yanına özel bir ilgi alanına hitap eden turizm dalının da ekleneceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İzmir ve Çeşme'de yer alan restoranların Michelin yıldızı kazanması demek, bizlerin de kazanması demek. Michelin değerlendirmesi turizm sektörü kadar tarım sektörünü de etkileyecek. Konaklamadan ulaşıma kadar çok ciddi kazanç sağlayacak bir kapı açılıyor.

Turizm artık şekil değiştirdi, özel ilgi alanlarına hitap eden kollar geliştirildi. Tarım ürünleriyle, agro turizmle gastronomi turizmini birleştirecek bir ortam sağlayacak. Çeşme'nin, Urla'nın, Karaburun'un zeytin ve zeytinyağlarını tadan turistler bu ürünleri evlerine götürecekler. Deniz, sağlık, spor turizmine gastronomiyle beraber agro turizmi de ekliyoruz. Bu özel ilgi alanlarına çok fazla para harcamayı tercih eden turistler de konaklamaya gelecek."