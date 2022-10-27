Efsanevi “Notre Dame de Paris” Müzikali Yeniden Zorlu PSM’de!
Guinness Rekorlar kitabına “ilk yılında en çok izleyiciye ulaşan müzikal” olarak giren ve sayısız ödüle layık görülen başarılı kadrosu, muazzam koreografileri ve sahne tasarımı ile “Notre Dame de Paris” müzikali, orijinal dili Fransızca olarak 5-23 Mayıs 2023 tarihleri arasında yeniden Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircisiyle buluşacak. “Notre-Dame de Paris” müzikali, Zorlu PSM’de izleyicilerine 15 gün boyunca 21 performans sergileyecek.
“Notre Dame de Paris” müzikali, orijinal dili Fransızca olarak sahnelenmek üzere 5-23 Mayıs 2023 tarihleri arasında yeniden Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircisiyle buluşacak. 15 günde 21 performans sergileyecek olan “Notre Dame de Paris” müzikali, 1998 yılından bu yana kalabalık kadrosu ve muazzam sahne tasarımı ile seyircisini büyülemeye devam ediyor.
24 yıl önce Palais des Congres Paris'te başlayan “Notre Dame de Paris” müzikali, Guinness Rekorlar kitabına “ilk yılında en çok izleyiciye ulaşan müzikal” olarak girdi ve müzikalde yer alan "Vivre", "Belle" ve "Le Temps des Cathédrales" şarkıları müzik listelerinde uzun yıllar boyunca yer aldı. Toplam 10 milyondan fazla DVD ve CD, 12 milyondan fazla bilet satan; 10 dilde, 24 ülkede 5000'den fazla sahnelenen ve çok sayıda ödül alan “Notre Dame de Paris” müzikali, yeniden 5-23 Mayıs 2023 tarihleri arasında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde tüm görkemiyle seyircisiyle buluşacak.
Geçtiğimiz sezonlarda da Zorlu PSM’de izleyicilerle buluşan ve biletleri satışa çıkar çıkmaz anında tükenen “Notre Dame De Paris” müzikalinin biletlerine passo.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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|9
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|11
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|11
|31
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