Efsanevi “Notre Dame de Paris” Müzikali Yeniden Zorlu PSM’de!

“Notre Dame de Paris” müzikali, orijinal dili Fransızca olarak sahnelenmek üzere 5-23 Mayıs 2023 tarihleri arasında yeniden Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircisiyle buluşacak. 15 günde 21 performans sergileyecek olan “Notre Dame de Paris” müzikali, 1998 yılından bu yana kalabalık kadrosu ve muazzam sahne tasarımı ile seyircisini büyülemeye devam ediyor.

24 yıl önce Palais des Congres Paris'te başlayan “Notre Dame de Paris” müzikali, Guinness Rekorlar kitabına “ilk yılında en çok izleyiciye ulaşan müzikal” olarak girdi ve müzikalde yer alan "Vivre", "Belle" ve "Le Temps des Cathédrales" şarkıları müzik listelerinde uzun yıllar boyunca yer aldı. Toplam 10 milyondan fazla DVD ve CD, 12 milyondan fazla bilet satan; 10 dilde, 24 ülkede 5000'den fazla sahnelenen ve çok sayıda ödül alan “Notre Dame de Paris” müzikali, yeniden 5-23 Mayıs 2023 tarihleri arasında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde tüm görkemiyle seyircisiyle buluşacak.