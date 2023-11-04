Efes Kültür Yolu Festivali, İzmir’de birbirinden özel etkinliklerle devam ediyor

Efes Kültür Yolu Festivali’nin ana üssü İzmir Kültür Sanat Fabrikası ziyaretçilerin ilk durağı oluyor. 140 yıllık tarihi ile endüstri mirasının önemli öğelerinden biri olan İzmir Alsancak Tekel Fabrikası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından İzmir Kültür Sanat Fabrikası olarak yeniden hayat bulmuştu. İzmir Kültür Sanat Fabrikası Efes Kültür Yolu Festivali’nin en özel etkinliklerine, açık hava konserlerine, söyleşilere ve sergilere ev sahipliği yapıyor. İzmir Kültür Sanat Fabrikası Açık Hava Sahnesi’nde Türk Sineması’nın usta iki ismi Türkan Şoray-Ediz Hun söyleşisine de ev sahipliği yapacak. Söyleşi, 3 Kasım’da (bugün) fabrikanın keyifli ortamında gerçekleşecek. Ali Congun, Okan Cabalar ve Large L Stand Up Gösterilerinin yanı sıra Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi gösterisi de İzmir Kültür Sanat Fabrikası Açık Hava Sahnesi etkinlikleri arasında yer alacak.

FESTİVALDE OPERA VE BALE GÜNLERİ

Festivalin ilerleyen günlerinde opera ve bale etkinlikleri de sanatseverlerle buluşacak. 3 Kasım’da (bugün) Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından “Kamelyalı Kadın” balesi, 4 Kasım’da (yarın) Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, “Ege Senfonisi” konseri, 5 Kasım’da ise, Türk halk müziğinin sevilen solistleri Nilgün Kızılcı ve İsmail Altunsaray ile Şef Eray İnal yönetiminde “Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri”, Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyici ile buluşacak.

ATÖLYELER VE SÖYLEŞİLERE YOĞUN TALEP

İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında önceki akşam Tarihi Alsancak Garı-Konferans Salonu’nda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru programı vardı. Fırat Türkmen-Ahmet Fescioğlu dinleti ile gerçekleşen söyleşiye İzmirli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kültür Yolları’nda atölyeler de ilgi toplamaya devam ediyor. 3 Kasım’da (bugün) Turgut Pura Vakfı Atölyesi’nde saat 17.00’de Monotip Baskı Atölyesi gerçekleşecek. Resim Heykel Müzesi’nde ise saat 17.00’de Sevinç Çizer’in Seramik Uygarlıktır atölyesi gerçekleşecek.

KONSERLER, TİYATROLAR, DİNLETİLER...

Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında tiyatrolar yoğun ilgi görüyor. Bozkurt Kuruç Sahnesi’nde

geçtiğimiz günlerde Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu’nun ‘Hey Gidi Günler’ oyunu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu tarafından ‘İmdat Türküsü’ oyunları seyirci ile buluştu. Festival kapsamında bugün Necdet Aydın Sahnesi’nde 3 Kasım’da ‘Kamelyalı Kadın’ gösterisi Antalya Devlet Opera Balesi tarafından saat 20.00’de sahneye konacak. Tarihi Alsancak Garı-Konferans Salonu’nda ise bugün (3 Kasım) saat 18.00’de Ahmet Kuşkaya-Abdullah Beyhan dinletisi gerçekleşecek.

ŞEHRİN HER KÖŞESİNDE SANAT VAR

Türkiye’deki güncel sanat üretimini erişilebilir kılarak geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflerken, bir yandan da güncel sanatın dijital arşivini tutmayı misyon edinen Kolekta, yeni sergiler dizisi ‘Uzak Yakın’ ile İzmir’de ilk kez Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu. Uzak Yakın Sergileri Vol.I İzmir, çağdaş sanat alanında üretim yapan 100’e yakın sanatçının eserlerinden oluşan bir seçkiyle İzmir’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Uzak Yakın Vol.I İzmir, 28 Kasım’a kadar ‘İzmir Resim ve Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi’ ile ‘İzmir Resim ve Heykel Müzesi Sanat ve Tarih Galerisi’ olmak üzere 2 mekanda ziyaretçilerle buluşacak. İzmir’deki Arkas Sanat, Folkart Galeri gibi kültür kurumları da festival kapsamına girerek, bir anlamda festival boyunca tek çatı altında toplandı. Cumhuriyet devrimleriyle eğitim almış, sanat çalışmalarını bu devrimlerin ışığıyla şekillendirilmiş ilk kuşak olarak tarihsel bir öneme sahip olan iki değerli sanatçının; Nejad Devrim ve Mübin Orhon’un, eserlerinden oluşan “İki İmge Yolcusu/Nejad Devrim, Mübin Orhon Sergisi” festival boyunca ve sonrasında 18 Şubat’a kadar Arkas Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebiliyor. Folkart Galeri’de sergilenecek “Karanlıkta Akan Bir Yıldız Mustafa Kemal Atatürk Sergisi” festivalin en özel rotalarından biri. Sergi, Efes Kültür Yolu Festivali ile başlayacak, festival süresince ve sonrasında Nisan 2024’e kadar ziyaret edilebilecek.