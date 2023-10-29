Efes Kültür Yolu Festivali Başladı

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı kutlama konserine ev sahipliği yaptı. Orkestra Şefi Tolga Taviş yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Koro Şefi Ahmet Kahyaoğlu tarafından geceye hazırlanan İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu ile izleyicilere çok özel bir program hazırladı. Konserde Ulvi Cemal Erkin’in Köçekçesi, Muammer Sun’un İzmir Marşı, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar’ın sözlerini yazdığı, Cemal Reşit Rey’in bestelediği 10. Yıl Marşı, Nevit Kodallı’nın Ankara Marşı seslendirildi.

İzmir'in kültürel zenginliğini ve sanatsal çeşitliliğini yansıtmayı amaçlayan Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen bu özel konser öncesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı anısına düzenlenen etkinliklerin önemini vurgulayan Şef Tolga Taviş: “Dün büyük orkestra şefi Gürer Aykal’ın şefliğinde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’na misafir olan İzmir Devlet Opera ve Balesi, bugün de benim şefliğimde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nı misafir ediyor. Kulakları müzikle dolan İzmir seyircisi de 100. yılımızı her akşama yayılan sanat dolu etkinliklerle tekrar tekrar kutluyor. Sen çok yaşa Cumhuriyet, sen çok yaşa Türkiye!” diye konuştu.

Festival kapsamında; 3 Kasım’da, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından “Kamelyalı Kadın” balesi, 4 Kasım’da, Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, “Ege Senfonisi” konseri, 5 Kasım’da ise, Türk halk müziğinin sevilen solistleri Nilgün Kızılcı ve İsmail Altunsaray ile Şef Eray İnal yönetiminde “Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri” izleyici ile buluşacak.

ŞEHRİN HER YERİNDE SANAT RÜZGARLARI ESİYOR

Türkiye’deki güncel sanat üretimini erişilebilir kılarak geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflerken, bir yandan da güncel sanatın dijital arşivini tutmayı misyon edinen Kolekta, yeni sergiler dizisi ‘Uzak Yakın’ ile İzmir’de ilk kez Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu. Uzak Yakın Sergileri Vol.I İzmir, çağdaş sanat alanında üretim yapan 100’e yakın sanatçının eserlerinden oluşan bir seçkiyle İzmir’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Uzak Yakın Vol.I İzmir, 28 Kasım’a kadar ‘İzmir Resim ve Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi’ ile ‘İzmir Resim ve Heykel Müzesi Sanat ve Tarih Galerisi’ olmak üzere 2 mekanda ziyaretçilerle buluşacak.

İzmir’deki Arkas Sanat, Folkart Galeri gibi kültür kurumları da festival kapsamına girerek, bir anlamda festival boyunca tek çatı altında toplandı.

Cumhuriyet devrimleriyle eğitim almış, sanat çalışmalarını bu devrimlerin ışığıyla şekillendirilmiş ilk kuşak olarak tarihsel bir öneme sahip olan iki değerli sanatçının; Nejad Devrim ve Mübin Orhon’un, eserlerinden oluşan “İki İmge Yolcusu/Nejad Devrim, Mübin Orhon Sergisi” festival boyunca ve sonrasında 18 Şubat’a kadar Arkas Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

Folkart Galeri’de sergilenecek “Karanlıkta Akan Bir Yıldız Mustafa Kemal Atatürk Sergisi” festivalin en özel rotalarından biri. Sergi, Efes Kültür Yolu Festivali ile başlayacak, festival süresince ve sonrasında Nisan 2024’e kadar ziyaret edilebilecek.

Kültür Yolu Festivalleri’nin vazgeçilmezi Refik Anadol’un “Rönesans Rüyaları Dijital Sergisi” Tarihi Alsancak Tren Garı eski gişelerde, “Bir Hayalin İnşası Dijital Sergisi” Cumhuriyet Meydanı’nda, “Eksizden Piksele Dijital Sergisi” İzmir İktisat Kongre Merkezi fuayede ziyaretçilerle buluşacak. “Garip Ay ile Ebru Mapping Performansı” her akşam İzmir Atatürk Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor olacak.