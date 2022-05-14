Efes Antik Kenti'nde salgının izi "kruvaziyer" dalgasıyla siliniyor

Efes Antik Kenti'nde Kovid-19 salgını döneminde düşen ziyaretçi sayısı, hastalığın etkilerinin azalması ve kruvaziyer turizminin canlanmasıyla günlük 10 bine yaklaştı.

Celsus Kütüphanesi, Yamaç evleri, antik tiyatrosu ve ihtişamlı tapınaklarıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçiyi kendisine çeken UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki antik kent, salgın öncesinin hareketli günlerine dönüyor.

Amerika'dan Avrupa'ya, Avustralya'dan Uzak Doğu'ya her bölgeden ve yaş grubundan turist, Efes'in binlerce yıllık caddelerini yeniden dolduruyor, tarihi mekanlarda fotoğraf çekerek ziyaretlerini ölümsüzleştiriyor.

"Efes'te bir antik kenti çok iyi algılayabilirsiniz"

Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, antik kentin dünyanın en eski kazı alanlarından biri olduğunu söyledi.

Kazı sonrası düzenlenen Celsus Kütüphanesi gibi alanların uluslararası platformlarda tanınırlığa sahip olduğunu belirten Topal, şöyle konuştu:

"Burada bir antik kenti çok iyi algılayabilirsiniz. Kapılarıyla, caddeleriyle, kamusal yapılarıyla, sivil yapısıyla çok iyi algılanır. İlk yerleşimden bugüne baktığımızda, milattan önce 6 bin 500 yılına inen, yani yaklaşık 8 bin 500 yıllık bir süreci gözlemliyoruz."