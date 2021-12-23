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Efes Antik Kenti gelecek yıl denizle buluşacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünyaca ünlü Efes Antik Kenti'ni gelecek yıl bitmeden tarihte olduğu gibi yeniden denizle buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Efes Antik Kenti gelecek yıl denizle buluşacak

Bakan Pakdemirli, fore kazık çakma işlemlerinde önemli mesafe katedilen ve 2022'nin sonuna doğru tamamlanması planlanan Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk etabını inceledi. Pakdemirli, çalışmalar hakkında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız ve DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar'dan bilgi aldı.

Pakdemirli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Efes Antik Kenti'nin son derece önemli bir kültür varlığı olduğunu vurguladı.

Bölgenin Hristiyanlar için önemine işaret eden Pakdemirli, "Bölgenin Hıristiyanlık dini için de çok çok önemli bir özelliği var. Yani nasıl Müslümanlar hacca gidiyorsa burada da Hıristiyanlık dinine mensup olanlar, dünyadan gelen turistler, özellikle Meryem Ana Kilisesi ve diğer kalıntılar ve kiliselerle alakadar oluyorlar. Bu bölge gerçekten turizm açısından çok büyük bir potansiyel." dedi.

Efes'in geçmişte bir liman kenti olduğunu hatırlatan Pakdemirli, "Zaman içerisinde denizden gelen alüvyonlarla Efes kenti şu anda bir liman kenti değil. Bugün denizden 9-10 kilometre kadar içerde kalmış durumda. Bunu tekrar 2500 yıl önceki tarihi görünümüne kavuşturmak maksadıyla, bölgede turizm potansiyelini artırmak ve Efes'i tekrar odak noktası haline getirmek için kurumların birlikte çalıştığı bir projeyi hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

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