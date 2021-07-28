EDİS “KONSER SEZONU ATEŞİ”Nİ YAKTI

Son olarak Mart ayında yayınladığı Martılar şarkısıyla müzik gündemine oturan Edis, yaz konserleri boyunca kendi repertuarına ek olarak; pandemi döneminde yayınladığı Perişanım, Nirvana ve Martılar’ın canlı performanslarını da ilk kez bu konserlerde sergiliyor.

Bir buçuk yıl aradan sonra, Bodrum ve Kuşadası konserleriyle geri dönen Edis, renkli sahne dekoru, coşkulu dans ve müzisyen ekibiyle; yeni düzenlediği şarkılar ve koreografilerle beklentilerin hakkını veriyor. Açıkhava koltuklarını dolduran, Edis’in sahne enerjisine eşlik eden seyirciler, yaptıkları paylaşımlarla özlemlerini, heyecanlarını ve sevgilerini dile getiriyor.

Her konseri için ayrı hazırlık ve heyecan içinde olan Edis’in ilk İstanbul konseri ise 4 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşecek. Öncesinde İzmir ve Antalya’da sevenleriyle buluşacak Edis’in konserleri, Ağustos ve sonbaharda da devam edecek.

Edis’in yaklaşan konser takvimi ise bu şekilde;

28 temmuz Bursa Kültürpark

29 Temmuz İzmir Arena

31 Temmuz Antalya Açıkhava

4 Ağustos Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava

25 Ağustos Altınoluk Amfi tiyatro

27 Ağustos Denizli Açıkhava