Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar akcİĞer kanserİ tedavİsİ kİŞİye Özel planlanmalidir… Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek bugün hangi diziler var Watsons ödülleri için oylama başladı koronavirüs
Karadeniz gazının devreye girmesiyle dışa bağımlılığımızı önemli oranda azaltacağız
Karadeniz gazının devreye girmesiyle dışa...
Türkiye'de 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 291 kişinin...
İkna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu 5 terörist...
Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87’si aşısı tamamlanmamış kişiler
Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık...

EDİS “KONSER SEZONU ATEŞİ”Nİ YAKTI

Güçlü sahne performansı denince akla gelen ilk isimlerden Edis, uzun ve özlem dolu bir süreç sonunda, yüz yüze konserlerinin startını verdi.

EDİS “KONSER SEZONU ATEŞİ”Nİ YAKTI

Son olarak Mart ayında yayınladığı Martılar şarkısıyla müzik gündemine oturan Edis, yaz konserleri boyunca kendi repertuarına ek olarak; pandemi döneminde yayınladığı PerişanımNirvana ve Martılar’ın canlı performanslarını da ilk kez bu konserlerde sergiliyor.
Bir buçuk yıl aradan sonra, Bodrum ve Kuşadası konserleriyle geri dönen Edis, renkli sahne dekoru, coşkulu dans ve müzisyen ekibiyle; yeni düzenlediği şarkılar ve koreografilerle beklentilerin hakkını veriyor. Açıkhava koltuklarını dolduran, Edis’in sahne enerjisine eşlik eden seyirciler, yaptıkları paylaşımlarla özlemlerini, heyecanlarını ve sevgilerini dile getiriyor.
Her konseri için ayrı hazırlık ve heyecan içinde olan Edis’in ilk İstanbul konseri ise 4 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşecek. Öncesinde İzmir ve Antalya’da sevenleriyle buluşacak Edis’in konserleri, Ağustos ve sonbaharda da devam edecek.
Edis’in yaklaşan konser takvimi ise bu şekilde; 

28 temmuz Bursa Kültürpark
29 Temmuz İzmir Arena
31 Temmuz Antalya Açıkhava
4 Ağustos Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava 

25 Ağustos Altınoluk Amfi tiyatro
27 Ağustos Denizli Açıkhava

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
EDİS KONSER SEZONU ATEŞİNİ YAKTIEdisHarbiye AçıkhavaEDİS KONSER
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.