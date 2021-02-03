EDİS DÜNYA MÜZİK DEVİ İLE ANLAŞMA İMZALADI

2014’ün Aralık ayında Edis ‘Benim Ol’ teklisini çıkardığında gördüğü ilgi ülkemizin en başarılı pop yıldızlarından biri olacağının işaretiydi. Aradan geçen yıllarda kariyerini profesyonel bir biçimde yönetmeyi başaran Edis tahminleri doğru çıkardı. Türkiye’deki milyonlarca hayranının gönlünde taht kurdu. Bir yandan da sosyal medya sayesinde dünyanın dört bir yanından hayranlar edinen Edis gözünü şimdi de uluslararası müzik piyasasına dikti.

Warner Music ve Doğan Müzik arasındaki stratejik ortaklık anlaşması kapsamında Edis ve ekibi dünya starlığı konusunda emin adımlar atmıştı. Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group’un CEO’su Stu Bergen ve şirketin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika sorumlusu Alfonso Perez-Soto ile uzun zamandır görüşmeler sürüyordu. Bu sürecin sonuna gelinmesiyle anlaşmaya varıldı. Pandemi şartlarından dolayı Londra’ya gidemeyen Edis ve ekibi görüntülü konferans ile yapılan toplantıda ingilizce albüm için sözleşme imzaladı.

Alfonso Perez-Soto “Edis sadece inanılmaz bir sanatçı değil aynı zamanda harika biri ve Warner Music’e kusursuz bir şekilde uyacak bir isim. İnanılmaz bir hikayesi, eşsiz bir vizyonu ve sıradışı bir yeteneği var. Harika eserlerini dünyanın geri kalanıyla paylaşmak için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.

Bünyesinde Dua Lipa, Cher, David Guetta, Bruno Mars, Coldplay, Cardi B, Ed Sheeran gibi dünyaca ünlü yıldızların bulunduğu Warner Music Group ailesine katılan Edis duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Bu hikaye yeni başlamadı ama sanırım en heyecanlı bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Öncelikle beni milyar izlenmeye ve dinlenmeye kavuşturan dinleyicilerime çok teşekkür ederim. Ülkemin bana verdiği bu evrensel güç olmasaydı bu işbirliği gerçekleşmezdi. Dünyanın artık merkezi bir müzik sistemi var, dünya insanı olmak kadar dünya müziği yapan bir sanatçı olmak da hayallerimden biriydi. Artık bu hayali gerçekleştirecek mükemmel bir ekibin parçasıyım. Çok heyecanlıyım ve onur duydum. 3 sene önce New York'ta Warner Chappel'in kapısını çaldığımdan bu yana çok şey yaşandı ve mutlu sona ulaştık. Süreci harika bir şekilde yöneten Warner Müzik, Doğan Müzik ile EDS Company ekibine sonsuz teşekkürler. Müzisyen arkadaşlarım ve ben aylardır stüdyoda çalışıyoruz. Türkçe ve birçok dilde şarkılar kaydettik. Tüm dünyayı şarkılarımızla mutlu edene kadar durmayacağız. Lütfen hayali olan herkesi destekleyin, zorlu maratonlar için bu çok önemli. Beni destekleyen, bu hikayeye inanan herkesi hayatım boyunca gururlandırmam dileğiyle.”

Doğan Müzik Genel Müdürü Samsun Demir de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Yıllar içinde Edis’in müzikal kariyerini inşa etmenin karşılığını fazlasıyla aldık. Ve arkasının geleceğini de biliyorum. Warner Music ile birlikte Edis’i global sahneye taşıyıp yeteneğini tüm dünyaya gösterebileceğimizden eminim.”