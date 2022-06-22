Edirne Sarayı'nın kalıntılarında kazı çalışmaları sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Tarih Kurumunun desteğiyle Trakya Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sarayın gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Kazı başkanı ve Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, , 2022 sezonu kazılarının sürdüğünü söyledi.

Yeni kazı sezonunda sarayın kalbi olarak da bilinen Cihannüma Kasrı'nın arkasında yer alan Cihannüma Hamamı'nda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kurtişoğlu, "Demirkapı çevresinde de kazı çalışmalarımız sürüyor ve bu çalışmalar esnasında birbirine simetrik 2 çeşmenin temeline ulaşmış bulunmaktayız." dedi.

Kurtişoğlu, Silahtarağa Dairesi ve Akağalar Hamamı'na ait olabileceğini düşündükleri alanda da çalışma yürüteceklerini ifade etti.

"Çok heyecan verici anlar"

Çok önemli bir alanda çalışma yapmalarının heyecan verici olduğunun altını çizen Kurtişoğlu, şunları kaydetti:

"Çeşmelerin ve su sisteminin, aynı şekilde yapıların temellerinin ortaya çıkmış olması, duvarları süsleyen çiniler, sikkeler, lüleler buranın askeri amaçla kullanılmasına yönelik olan malzemeler aslında hepsi bizim için ayrı ayrı heyecan verici ve kıymetli.

Pek çok yaşanmışlığın aslında o küçük buluntular göstergesi bize. Her birinin farklı farklı anısı, değeri var. Dolayısıyla biz sadece mimari olarak değil Osmanlı tarihi içerisinde tanıklık ettiği olaylarla çok önemli bir yerde duran Edirne Sarayı'nın hatıralarını da gün yüzüne çıkarıyoruz."