Edirne Beylerbeyi Camisi zamana meydan okuyor

Rumeli Beylerbeyi Sinaneddin Yusuf Paşa tarafından 1429'da yaptırılan külliyede yer alan cami, zaviyeli (ters T planlı) camilerin en güzel örnekleri arasında yer alıyor.

Evliya Çelebi'nin "güzel ve ferah" olarak tanımladığı, iki yanında kubbeli birer tabhane (evsizlerin ve ihtiyaç sahiplerinin konaklayabileceği yapılar) bulunan, doğal afet ve Balkan Savaşları sırasında tahrip olan cami, 1960 yılında ihya edildi. 2015 yılında ise caminin çevre ve bahçe düzenlemesi yapıldı.

Farklı yönleriyle ön plana çıkıyor

Beylerbeyi Camisi müezzin kayyımı Ekrem Tuna, , caminin Osmanlı erken dönem cami mimarisinin en güzel görüldüğü yapılardan biri olduğunu söyledi.

İmaret ve hamamın da yer aldığı bir külliyenin içinde inşa edilen caminin 6 asırdır ayakta olduğunu ifade eden Tuna, "Camimiz külliye şeklinde olup içinde 2 tabhane bulunmaktadır. Tekke ve zaviyeli camilerin güzel örneklerindendir." dedi.