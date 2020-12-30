EDA TAŞPINAR’IN ÜVEY ANNESİNE YAZILAN “HAYAL” ŞARKISI YAYINLANDI

Ajda Pekkan, Nilüfer, Hande Yener, Bengü gibi birçok pop starın şan eğitmenliğini yapan besteci Aylin Taşar, psikolojik astrolojinin Türkiye’deki öncü ismi, şarkıcı ve söz yazarı Barış Özkırış’la “Hayal” adlı şarkıda bir araya geldi.

Taşar ve Özkırış’ın beraber söylediği bu parça, Eda Taşpınar’ın iki sene önce hayatını kaybeden “Hayal” adındaki üvey annesine ithafen hazırlandı.

Hayal Taşpınar’la yakın dostluğu bulunan ve şarkının sözlerini yazan Barış Özkırış, “Hepimizi üzen bu erken vedanın ardından duygularımı bu şarkıyla dile getirdim” dedi. Şarkının bestesini yapan Aylin Taşar ise, “Hayal’in hikayesinden çok etkilendim. Şarkının sözlerini okuduğum anda melodiler dökülmeye başladı” diye konuştu.