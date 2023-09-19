Ece Vahapoğlu için Büyük Gün

"PSİKOTİYATRO" adlı proje, sahnede önemli isimleri tek kişilik gösterileriyle seyirciyle buluşturuyor. Bu projenin önemli isimlerinden biri olan Ece Vahapoğlu, "MUTLULUK İÇİMİZDE Mİ?" adlı tek kişilik gösterisiyle sahneye çıkıyor. Ece Vahapoğlu'nun "MUTLULUK İÇİMİZDE Mİ?" adlı tek kişilik gösterisi, 24 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Profilo Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Bu gösteri, bilgiyi eğlenceli bir şekilde sunarak tiyatro sahnesindeki ilk performansını sergileyecek.

Farklı kollarda yaptığı birçok işte başarıyı yakalayan ve adından övgü ile bahsettiren Ece Vahapoğlu, başarılarla dolu yolculuğuna tiyatro sahnesinden devam ediyor.

“MUTLULUK İÇİMİZDE Mİ?” isimli oyunla Profilo Kültür Merkezi’nde başlayacak olan tiyatro sahnesindeki başarısını, Türkiye sınırları içinde her ile taşımak istediğini ve uluslararası boyutta yurt dışında da sergilemek istediği vurgusunu yapan Ece Vahapoğlu “Daha oyunu sergilemeden sadece duyanlardan bile çok güzel tepkiler alıyorum; eğlenirken öğrenmek teması herkese cazip geliyor, bu da benim tiyatro sahnesindeki en büyük avantajım olacak” dedi.

Mutluluğun sırlarını 1 saatte sahnede anlatacak!

Vahapoğlu, “İnsanlar para verip bilet alıp 1 saatini sahne gösterime ayıracaksa, oradan güzel vakit geçirerek ve mutlaka bilgi de öğrenerek ayrılmalı; hemen o gün hayatında değişiklikler yapmanın ilhamını almış olmalı.

Ben kendim yeni bir şeyler öğreniyorsam o bilgileri hemen birileriyle paylaşmayı seviyorum. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.

Mutluluk İçimizde mi? gösterimde herkesin peşinde koştuğu gerçek ‘mutluluğu’ bulmanın sırlarını anlatacağım.”

ve ekledi, “Kendine iyilik yapmak isteyen, kendine veya sevdiklerine hediye vermek isteyen herkes mutlaka bu gösteriye gelmeli!”