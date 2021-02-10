ECE RONAY ‘KARAMELA’ TADINDA

Sosyal medyada yayımladığı tek video ile bir anda fenomen olan Ece Ronay, söz ve müziği Hakan Gülbiten’e düzenlemesi Fırat Deniz Haznedaroğlu’na ait ‘Karamela’yla kendisine ait dinlenme ve izlenme rekorlarını geçmeyi hedefledi.

Rengarenk bir atmosferde, kalabalık bir cast grubu ile 3 günde çekilen video klibin yönetmenliğini Serdar Börcan üstlendi.

Yakın bir zamanda farklı meslek gruplarında çalışan kadınların sadece 1 günlüğüne yerine geçerek hazırladığı youtube programını da kendi youtube sayfasında yayınlamaya hazırlanan Ece Ronay, yeni teklisi ‘Karamela’ da üslup ve teknik olarak sevenlerinin görmeye alışık olduğu gibi gene eğlenceli ve renkli.

‘Karpuz’, ‘Hıyar’, ‘Şiki Şiki’ ve ‘Sevesim’ şarkıları ile geniş kitlelerin dikkatini çeken genç yıldız, 2020’ye damgasını vuran en güçlü Tik Toker’lardan biri oldu.

Ece Ronay, yayımlanan şarkılarının videoları ile bugüne kadar sadece yotube’da 200 milyona yakın izlenme oranlarına ulaştı.