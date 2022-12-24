Ecdada saygı için Osman Gazi Türbesi'nde gün boyu nöbet tutuyorlar
Bursa'da, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin türbesinin girişinde alp kıyafetleriyle saygı nöbeti tutan jandarma personeli ecdadın ruhunu yaşatıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesinin talebi, Jandarma Genel Komutanlığının onay vermesi üzerine Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin Tophane semtinde bulunan türbesinde 2 yılı aşkın süredir İl Jandarma Komutanlığı personelince saygı nöbeti tutuluyor.
Görev alacak personel, fiziki özellikleri de göz önünde bulundurularak gönüllüler arasından özenle seçiliyor.
Nöbet seremonisiyle ilgili eğitimlere tabi tutulan askerler, alp kıyafetleri giyip kılıç, balta gibi silahlarını kuşanarak her sabah görev yerlerine gidiyor.
Tophane Parkı'nın giriş kapısı önünde 09.00'da nöbet seremonisine başlayan askerler, türbenin önündeki yerlerini alıyor. Her saat başı alp başı eşliğinde nöbetlerini diğer arkadaşlarına devreden saygı nöbetçileri saat 17.00'ye kadar görev yapıyor.
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
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