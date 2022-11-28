Ebru Çiçek: "Kitap yazılır bu sözlere"

Halk ozanı Ali Ekber Çiçek'in kızı Ebru Çiçek 2012 yılında çıkardığı "Baba Yadigarı" albümünün ardından bu defa tekli türkü ile dinlecisiyle buluştu. Sanatçı halk ozanlarının aşk ile yanan aydınlar olduğunu söylerken şunları ekledi:

Mum gibi ışık saçarlar etrafına

"Aşk ile yanan, gerçeğin farkında olup aydınlanandır halk ozanı. Mum gibi ışık saçar etrafına. Gönlünden geçeni dile getirir. Yazıya dahi dökemez belki ama yüreklerimize nakşeder. 1200'lerde Mevlana' nın 'Bir gönül yapmak gelmiyorsa elinden, bari bir gönül yıkılmasın dilinden" derken 1900'lerin başında Davut Baba "Gönül bir kabedir yap da ol hacı, Davut Sulari de nişan eylesin" der. 1900 lerin sonunda Muhlis Baba "Deli gönül feryat etme boşuna, hâl bilmez kişiye yar olamazsın" der. Benim zihnimde gönlümde kitap yazılır bu sözlere. Hangi birini söyleyeyim, en güzeli susmak ve dinlemek bana kalırsa.Yol gösteren bu eserlere gönlümüzde aşk ile yol açmak."