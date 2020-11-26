Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın survivor
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor
Fransa Senatosunun Azerbaycan'a kendi topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gülünç
Fransa Senatosunun Azerbaycan'a kendi topraklarından...
Türkiye'de artık darbe dönemleri bitmiştir
Türkiye'de artık darbe dönemleri bitmiştir
Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz
Dijital faşizme karşı hep birlikte...
Terörle mücadelede ilk kez tünelin ucuna bu kadar yaklaştık
Terörle mücadelede ilk kez tünelin...

Düzce'de Konuralp Antik Tiyatro çevresindeki tescilli evler restore edilecek

Düzce'de Konuralp Antik Tiyatro çevresindeki tescilli evler restore edilecek

DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesince, Konuralp Antik Tiyatro çevresindeki tescilli evler restore edilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından bölgede daha önce tescillenen 43 yapıyı inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Özlü, Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde tiyatro kazı alanının çevresindeki 38 konut, 1 hamam, 1 çeşme, 1 türbe ve 2 camiden oluşan 43 yapının restorasyon ve cephe giydirmesinin gerçekleştirileceğini belirtti.

Aşama aşama ilerleyeceklerini, ilk etapta tescillenen 9 yapının restorasyonu için başvuru yapılacağını bildiren Özlü, şunları kaydetti:

"Batı Karadeniz ve Düzce'nin en kıymetli bölgelerinden Konuralp'e büyük önem veriyoruz. Restorasyon ve cephe giydirmesi için Kültür, Çevre ve Şehircilik bakanlıklarımızla projeyi yürüteceğiz. Kaynak tedarikini sağlayacağız. Antik tiyatro başta olmak üzere çevresindeki evler ve sokakların sağlamlaştırmasını yapacağız. Konuralp, Düzce ve bölgenin tarihidir. Tarihi Atlı Kapı ile ilgili olarak da onarım ve koruması için başvuru yapılacak. Tarihi kapıya bağlantılı surları da gün yüzüne çıkaracağız."


Anahtar Kelimeler:
Düzce BelediyesiKonuralpRestorasyonTescilli Evler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.