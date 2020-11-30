Düzce'deki antik kentte medusa başı bulundu

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında medusa başına rastlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konuralp bölgesindeki antik kentte kazı çalışmaları 60 personel ve 6 arkeologla devam ediyor.

Kazı çalışmalarında, milattan sonra 1. veya 2. yüzyıla ait olduğu sanılan, Yunan mitolojisinde "gözlerine bakanı taşa çeviren, yılan saçlı dişi canavar" olarak bilinen medusa başı bulundu.

"Konuralp buram buram tarih kokuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, medusa başı heykelinin büyük bir tarihi öneme sahip olduğunu belirtti.

Özlü, "Düzce Konuralp Antik Kenti'nden adeta tarih fışkırarak bizi ve tarihçileri şaşırtmaya devam ediyor. Bunun son örneği gün yüzüne çıkarılan medusa başı oldu. Çok kısa bir zaman diliminde Konuralp Antik Kent tiyatro kazı alanında büyük bir ilerleme kaydettik. Her geçen gün geçmişin izleri gün ışığına çıkıyor. Konuralp buram buram tarih kokuyor." ifadelerini kullandı.

Bunun, Düzce için kültür ve turizm anlamında önemli bir kazanım olduğunu ve bu tarihi değere sahip çıktıklarını vurgulayan Özlü, bunu tüm dünyaya da duyurmak ve tanıtmak istediklerini vurgulayarak, tarihe ilgi duyan herkesi Konuralp'e davet etti.