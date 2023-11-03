Duygu Soylu'ya müzik dünyası 'Dar geliyor'!

Kenan Doğulu’nun yapımcılığını üstlendiği, dokuz şarkılık ilk solo albümü “Kara Elmas”ı 2020 yılında müzikseverlerin beğenisine sunan Duygu Soylu, 2021 yılında ise yine “Kara Elmas” albüm şarkılarının yanı sıra yapımcısı Kenan Doğulu ile düet yaptığı “Baş Harfi Ben”in yer aldığı, canlı performans kayıtlarından oluşan “Kara Elmas (Live)” adlı albümünü yayımladı.

Hız kesmeden “Sarı Yaz” adlı şarkısına çektiği klip ile güzel bir çıkış yakalayan Duygu Soylu, 2022’de “A Tribute to Onno Tunç” adlı konser projesi ile müzikseverlerin beğenisini kazandı. Bu projenin en ilgi çeken şarkılarından “Ayrılıklar Bitmez”i de dinleyicileriyle buluşturdu.

Müzik çalışmalarına ara vermeden devam eden, güçlü ve etkileyici sesi ile kendi hayran kitlesini oluşturmayı başaran Duygu Soylu, 2023 yılı bitmeden yeni şarkısı “Buralar Dar Geliyor”u yine Doğulu Music imzasıyla dinleyicisinin beğenisine sundu.

Sözleri Ceylan Ertem, müziği Duygu Soylu imzası taşıyan şarkının düzenlemesi ise Nedim Ruacan tarafından yapıldı. İki versiyon olarak hazırlanan şarkının, slow versiyonunun aranjörü ise Buğra Kılıçak. Orijinal versiyon için fam° tarafından hazırlanan videonun kolaj tasarımı Selva Kaya, motion tasarımı Maya Kurdoğlu imzasını taşıyor.

Müzikalitesi yüksek şarkıların güçlü sesi, canlı performansıyla notaları dans ettiren kadın olarak anılan Duygu Soylu, yeni şarkısı “Buralar Dar Geliyor”un müzik listelerinde hak ettiği ilgiyi göreceğini düşünüyor.