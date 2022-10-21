DUYGU SOYLU "SARI YAZ" İLE ILIK BİR RÜZGAR ESTİRECEK
İlk stüdyo albümü "Kara Elmas" ve ilk canlı albümü "Kara Elmas Live"ı geçtiğimiz senelerde yayınlayan Duygu Soylu, yeni çalışması "Sarı Yaz" ile bugün geri dönüyor.
Sözleri Ceylan Ertem'e, bestesi Duygu Soylu ile Nedim Ruacan'a ait olan şarkı; ilk olarak sanatçıların evlerindeki stüdyoda hayat buldu. Ceylan Ertem'in, melodisini duyar duymaz aklında bir şarkıcının hüzünlü bir aşk hikayesi şekillenerek yazdığı ve sözlerle ilgili:
Biraz aşk acısından perdelerini aylarca açmayan karanlıktaki Safiye Ayla,
biraz ‘aşk için ölmeli aşk o zaman aşk’ diyen Sezen,
biraz ‘ben ayrılamam sen beni bırak’ diyen Aysel,
biraz da biz.
yorumunda bulunduğu şarkının kayıt sürecinde içlerinde Coşkun Karademir, Cenk Erdoğan ve Buğra Kılıçak gibi usta müzisyenlerin bulunduğu bir orkestra Soylu'ya eşlik etti.
Şarkının klip çekimleri, yönetmen Murat Joker tarafından Ortaköy Yetimhanesi'nde 50 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi. Joker'in şarkının hüznünü büyük bir ustalıkla klibe yansıtarak vizyonunu hayata geçirdiği klipte, koreograf Ece Irmak Albayrak önderliğindeki bir dansçı ekibi yer aldı.
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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