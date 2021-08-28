DUYGU GÜNEŞ: BAŞKALARININ SAHNE ALMASINI İSTEMEYEN ŞARKICILAR VAR

Duygu Güneş, "Bazı şarkıcılar, piyasada kendisinden başka kimse olmasın istiyor. Sadece kendileri sahne alsın, kendi şarkıları dinlensin istiyorlar. Bence bu büyük bencillik. Asıl daha da üzücü olan, sırf sahne alabilmek için arkadan iş çevirenler var. Buna bizzat şahit oldum ve yaşadım cidden çok şaşırmıştım" dedi.

Yakın zamanda yeni şarkısını çıkartacak olan güzel şarkıcı, "Benim için önemli olan işin içime sinmesidir. Beğenmediğim ya da emin olmadığım bir şeyi kimseye sunamam. Herkesin işine de saygı duyarım. Kendim yükseleyim diye kimsenin ekmeğiyle oynamam, oynayanla da görüşmem" dedi.