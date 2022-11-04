Duru Kurt’tan “Lafımı Kesme”

Ay Çokta Şey”, Harika Biri”, “Çıkışta Bekle” şarkıları ile sosyal medayada çok konuşulan ve hayranlarının beğenisini toplayan Duru Kurt’un yeni single çalışması, müzik klibi ile birlikte tüm dijital platformlarda yerini aldı. Neşeli tarzıyla devam etmeyi tercih eden Duru Kurt, yine eğlenceli bir şarkıyla günümüz insan ilişkilerini yorumluyor.

Sözü ve müziği yine kendisine ait olan “Lafımı Kesme”nin klibi ise, Kurt’un Kapadokya tatilinde kendisinin çektiği görüntülerden oluşuyor.