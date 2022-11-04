Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatlarımızın eğitim-öğretim hayatlarını verimli sürdürmelerine önem veriyoruz
Duru Kurt’tan “Lafımı Kesme”
Son dönemde yaptığı işlerle adından söz ettiren ve şarkıları milyon izlenmeye ulaşan Duru Kurt, yeni şarkısı “Lafımı Kesme” ile dinleyicileriyle buluştu.
KÜLTÜR-SANAT 04.11.2022, 09:58
Ay Çokta Şey”, Harika Biri”, “Çıkışta Bekle” şarkıları ile sosyal medayada çok konuşulan ve hayranlarının beğenisini toplayan Duru Kurt’un yeni single çalışması, müzik klibi ile birlikte tüm dijital platformlarda yerini aldı. Neşeli tarzıyla devam etmeyi tercih eden Duru Kurt, yine eğlenceli bir şarkıyla günümüz insan ilişkilerini yorumluyor.
Sözü ve müziği yine kendisine ait olan “Lafımı Kesme”nin klibi ise, Kurt’un Kapadokya tatilinde kendisinin çektiği görüntülerden oluşuyor.
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 04.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 03.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 02.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 01.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 31.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 30.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
13
az bulutlu
Namaz Vakti 04 Kasım 2022
|İmsak
|06:05
|Güneş
|07:31
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:38
|Akşam
|18:04
|Yatsı
|19:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Başakşehir
|11
|23
|3. Adana Demirspor
|12
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Galatasaray
|11
|21
|6. Trabzonspor
|11
|21
|7. Konyaspor
|12
|20
|8. Kayserispor
|12
|20
|9. Alanyaspor
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|12
|14
|12. Antalyaspor
|11
|13
|13. Karagümrük
|11
|12
|14. Ankaragücü
|11
|11
|15. Sivasspor
|12
|10
|16. Hatayspor
|11
|10
|17. Giresunspor
|11
|9
|18. İstanbulspor
|11
|8
|19. Ümraniye
|11
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|24
|2. Keçiörengücü
|11
|21
|3. Boluspor
|10
|19
|4. Bodrumspor
|10
|18
|5. Pendikspor
|10
|18
|6. Samsunspor
|11
|17
|7. Manisa FK
|10
|16
|8. Rizespor
|10
|15
|9. Sakaryaspor
|11
|15
|10. Göztepe
|10
|14
|11. Bandırmaspor
|10
|14
|12. Tuzlaspor
|10
|12
|13. Altınordu
|10
|12
|14. Adanaspor
|11
|11
|15. Altay
|11
|11
|16. Erzurumspor
|10
|10
|17. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|18. Gençlerbirliği
|10
|6
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|12
|31
|2. M.City
|12
|29
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. M. United
|12
|23
|6. Chelsea
|12
|21
|7. Fulham
|13
|19
|8. Brighton
|12
|18
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Brentford
|13
|15
|12. Everton
|13
|14
|13. West Ham United
|13
|14
|14. Bournemouth
|13
|13
|15. Leeds United
|12
|12
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Leicester City
|13
|11
|19. Wolves
|13
|10
|20. Nottingham Forest
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|32
|2. Barcelona
|12
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Betis
|12
|23
|5. Real Sociedad
|12
|22
|6. Athletic Bilbao
|12
|21
|7. Osasuna
|12
|20
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Valencia
|12
|15
|11. Real Valladolid
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|13
|13. Almeria
|12
|13
|14. Getafe
|12
|13
|15. Espanyol
|12
|11
|16. Celta Vigo
|12
|11
|17. Girona
|12
|10
|18. Sevilla
|12
|10
|19. Cadiz
|12
|10
|20. Elche
|12
|4