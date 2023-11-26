Dünyadaki şato planlı sayılı kalelerden olan Hoşap Kalesi, eski ihtişamına kavuşturuluyor

Van'ın Gürpınar ilçesinde bulunan ve dünyadaki şato planlı 17 kaleden biri olan Hoşap Kalesi, restorasyon çalışmalarıyla eski ihtişamına kavuşturuluyor.

Güzelsu Mahallesi'nde sarp kayalıklara inşa edilen kalede, tarihi dokunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla bu yıl başlatılan restorasyon projesi devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yürütülen projede, restoratör, mimar, inşaat mühendisi, sanat tarihçi ve teknik personelin bulunduğu 30 kişilik ekip görev alıyor.

Van Müzesi'nin denetiminde yürütülen çalışmada, geçmişi Urartular dönemine kadar uzanan ve Osmanlı Devleti'ne tabi Mahmudi Beyleri'nin yaptırdığı şekliyle bugüne ulaşan kalenin tahrip olan bölümleri yeniden ayağa kaldırılıyor.

İç kalede bulunan mescit, zindan, selamlık, burç, harem, kule ve hamam gibi yapılar, aslına uygun olarak onarılıyor.