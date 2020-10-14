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Dünyaca ünlü yazar Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor

Dan Brown ilk sesli ve resimli çocuk kitabını D&R takipçilerine anlatıyor

Dünyaca ünlü yazar Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor

Dünyaca ünlü yazar Dan Brown'ın ilk resimli ve sesli çocuk kitabı Hayvanlar Senfonisi, Eylül ayı itibariyle kitapçılardaki yerini aldı. Yeni kitabı ile çok satanlar listesine üst sıralardan giren usta yazar, canlı yayında D&R’ın konuğu oluyor. 21 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’de @dr_dunyasi Instagram hesabından gerçekleşecek canlı yayında Brown, Ece Vahapoğlu ile keyifli bir sohbet gerçekleştirecek.

Yeni kitabı hakkında Ece Vahapoğlu’yla video konferans aracılığıyla röportaj yapacak Brown, kitabı hakkında bilinmeyenleri paylaşırken, okurlardan sıklıkla gelen soruları da yanıtlayacak.

Anahtar Kelimeler:
Dan BrownEce VahapoğluD&RHayvanlar Senfonisi
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