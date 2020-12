Dünyaca ünlü selfie müzesi Türkiye’de…

Dünyaca ünlü selfie müzesi Museum of Selfies, Hollywood ve Las Vegas’tan sonra İstanbul’da Trump Alışveriş Merkezi’nde açılıyor.

Trump Alışveriş Merkezi’nin şu anda çalışmaları yapılan, 2021 yılı başında ziyaretçileriyle buluşacak ve özel bir tasarıma sahip olacak eğlence katında en son teknolojik donanımlara sahip yeni nesil oyuncaklar, sosyalleşme alanları, bowling salonları gibi alternatiflerin yanı sıra dünyaca ünlü interaktif eğlence müzesi Museum of Selfies de yer alacak.

Kökleri 40 bin yıl öncesine dayanan selfie’nin tarihini ve kültürünü keşfetmenizi sağlayacak olan Museum of Selfies’de ziyaretçiler; ikonik fotoğraf alanlarında sosyal medya hesaplarında büyük ilgi görecek havalı selfie’ler çekecek. “Sadece hayalini kurabildiğiniz mekanlarda akıllara durgunluk veren fotoğraflarınızı çekin” mottosuyla yola çıkan Museum of Selfies’e gelenler dünyaya tersinden bakacak, altın banyosunda keyif yapacak, emoji havuzunda yüzecek, Game of Thrones tahtında oturacak ya da Leonardo da Vinci’nin en bilinen eserlerinden Mona Lisa’nın önünde selfie çektirecek.

İnteraktif eğlencenin son trendi olan Museum of Selfies’i yıllık 50 bin kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor.