DÜNYACA ÜNLÜ MÜZİSYEN MARK ELİYAHU 28 EYLÜL’DE HAREM MEYDANI’NDA

Kültür sanatın kalbi, sanatın ve sanatçının dostu Üsküdar Belediyesi’nin gerçekleştirdiği etkinlikler aracılığıyla Üsküdar’da atmaya devam ediyor. Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle İstanbullular için buluşma adresi olan Üsküdar, yeni sezonda kültürün merkezi konumunu koruyacak. 2022- 2023 sezonu için tüm hazırlıklarını tamamlayan Üsküdar Belediyesi, sezon açılışını yine muhteşem bir konserle yapacak.

Dünyanın en iyi müzisyenlerinden Mark Eliyahu ve orkestrası 28 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.30’da Harem Meydanı’nda sanatseverleri müziğe doyuracak. Müziğe dört yaşında kemanla başlayan Eliyahu, lise yıllarında eğitim için gittiği Yunanistan'da kamança ile tanışıp hayran kaldı ve ardından Azerbaycan'da Adalet Vezirov'dan ders aldı. Mark Eliyahu’nun şarkıları ve eserleri dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca kişi tarafından hayranlıkla takip ediliyor.