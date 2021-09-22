Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın Balıkesir
ABD, Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmalı
ABD, Afgan mülteciler konusunda daha...
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın...
Şile'de fabrika yangını
Şile'de fabrika yangını
İstanbul'da aşılama oranı yüzde 83,8'e çıktı
İstanbul'da aşılama oranı yüzde 83,8'e...

Dünyaca ünlü DJ'lerden sıra Damian Lazarus'ta...

Dünyada elektronik müziğinin liderleri arasında gösterilen Damian Lazarus Dj kabininde İstanbul'da ki misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

Dünyaca ünlü DJ'lerden sıra Damian Lazarus'ta...

Açıldığı günden beri dünyaca ünlü DJ'leri ağırlayan Kuruçeşme Boğaz'ın yeni trend mekanı Perşembe akşamı yine dünyaca ünlü bir Dj'i misafir ediyor. Dünyada elektronik müziğinin liderleri arasında gösterilen Damian Lazarus Dj kabininde İstanbul'da ki misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. Pandemi kurallarına göre yaklaşık 350 konuğun olacağı gecede 22:00'da sahne alacak Dj, performansını gece yarısına kadar devam edecek. Geçtiğimiz yıllarda da Türkiye'ye gelen ünlü dj dünyada en çok ses getien elektronik müzik plak şirketi Crosstown Rebels ve popüler elektronik festivaller olan 'Day Zero' ve 'Get Lost' kurucusudur. Boaz Kuruçeşme kapılarını 19:00'da misafirlerine açarken ünlü dj öncesi kabinde birçok tanınmış isim yer alacak. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Damian Lazarus DjBoaz Kuruçeşme
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.