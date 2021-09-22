Dünyaca ünlü DJ'lerden sıra Damian Lazarus'ta...

Açıldığı günden beri dünyaca ünlü DJ'leri ağırlayan Kuruçeşme Boğaz'ın yeni trend mekanı Perşembe akşamı yine dünyaca ünlü bir Dj'i misafir ediyor. Dünyada elektronik müziğinin liderleri arasında gösterilen Damian Lazarus Dj kabininde İstanbul'da ki misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. Pandemi kurallarına göre yaklaşık 350 konuğun olacağı gecede 22:00'da sahne alacak Dj, performansını gece yarısına kadar devam edecek. Geçtiğimiz yıllarda da Türkiye'ye gelen ünlü dj dünyada en çok ses getien elektronik müzik plak şirketi Crosstown Rebels ve popüler elektronik festivaller olan 'Day Zero' ve 'Get Lost' kurucusudur. Boaz Kuruçeşme kapılarını 19:00'da misafirlerine açarken ünlü dj öncesi kabinde birçok tanınmış isim yer alacak.