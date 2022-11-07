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Dünya mirası Nemrut'un bu yılki ziyaretçi sayısı çeyrek milyona yaklaştı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı Ören Yeri'nin bu yılki ziyaretçi sayısı 225 bine yaklaştı.

KÜLTÜR-SANAT 07.11.2022, 11:45
Dünya mirası Nemrut'un bu yılki ziyaretçi sayısı çeyrek milyona yaklaştı

Doğu ve batı medeniyetlerinin kesişme noktasında bulunan, 2 bin 150 metre rakımıyla "Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde 150 metre çapında tümülüs ile pek çok dev esere ev sahipliği yapıyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti çeken dünya mirası Nemrut'u bu yıl ziyaret edenlerin sayısı 6 Kasım 2022 itibarıyla 222 bin 129 oldu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, kentte bu yıl ziyaretçi akını yaşandığını söyledi.

Kentteki ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısının 300 bin civarında olduğunu aktaran Çuhadar, "Bu yeterli mi? Değil tabii ki. Adıyaman'daki bu uygarlığın çok daha fazla tanınır ve bilinir olması gerekiyor. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Adıyaman'ı nasıl tanıtırız, turiste nasıl ulaşırız her alanda her platformda bunun mücadelesini veriyoruz." dedi.

Vali Çuhadar, kentte Kommagene Uygarlığının izleri ile kalıntılarının bulunduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bugünlerde de çok ciddi bir yoğunluk var, bu sene çok fazla tur operatörünün ilgisine mazhar oldu. Özellikle Adıyaman ve çevresi otellerimiz dolu, ciddi bir yoğunluk var. Adıyaman turizmi açısından gelecek yıl daha iyi sonuçlar bekliyoruz. Adıyaman sadece Nemrut Dağı ile sınırlı değil, Kommagene Uygarlığı'nın bütün izleri kentin her alanında var. Nemrut Dağı da buranın en zirvesi, kralların tahtının olduğu yer.

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