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Dünya Arenasına Müsizyen Yetiştirecekler

Türkiye’nin müzik enstrümanları sektörünün lider markası doremusic tarafından 2014 yılında kurulan ve Türkiye’nin kültürel ve sanatsal kalkınmasında söz sahibi olma misyonuyla hareket eden doremusic Akademi, çağdaş eğitim yöntemleri ve güncel ekipmanları ile, piyanodan gitara, nefeslilerden vurmalı çalgılara, vokal ve ensemble eğitiminden, kulak eğitimi ve ritim atölyesine pek çok farklı eğitim programı sunmakta, multi-disipliner projeler, ulusal ve uluslararası workshop’lar ve masterclass'lar ile müzik ve sanat eğitimini çok boyutlu şekilde ele alıyor.

Dünya Arenasına Müsizyen Yetiştirecekler

Royal Academy ve London College of Music gibi prestijli okulların akreditasyonu ile ‘’Uluslararası Müzik Sertifika Programları’’’na katılmanın mümkün olduğu doremusic Akademi’de profesyonel eğitimin yanı sıra, hobi olarak enstrüman çalmak isteyenler için de eğitim programları bulunuyor. 

Tüm bunlara ek olarak doremusic Akademi, aynı zamanda uzman kadrosu tarafından canlı olarak özel online eğitim yazılımı üzerinden gerçekleşen uzaktan eğitimleri de hem birebir hem de grup dersleri vermeye devam ediyor. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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